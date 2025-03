Like A Complete Unknown: So sehen die realen Vorbilder des Bob Dylan-Films mit Timothée Chalamet aus

Like A Complete Unknown erzählt einen Ausschnitt aus dem Leben von Bob Dylan und weiteren Musiker:innen der Folk-Szene im New York der 60er Jahre. Vergleicht hier die realen Vorbilder hinter dem Biopic.

Das Bob Dylan-Biopic Like a Complete Unknown ist nicht nur ein Film über den Ausnahmekünstler, sondern auch ein Stück Zeitgeschichte, das neben Dylan zahlreiche weitere bekannte Musiker:innen der New Yorker Folk-Szene der frühen 1960er Jahre vorstellt. Über Joan Baez, Woody Guthrie und Pete Seeger kommen zahlreiche reale Personen in dem Film von James Mangold vor, die neben Timothée Chalamet von Größen wie Edward Norton oder Monica Barbaro verkörpert werden.

Vergleicht hier die realen Vorbilder des Musikfilms mit ihren Darsteller:innen. Alle Bilder der realen Personen wurden aus dem Bob Dylan-Dokumentarfilm Bob Dylan - No Direction Home von Martin Scorsese entnommen.

Bob Dylan, Joan Baez und Pete Seeger: So sahen die Figuren aus Like A Complete Unknown wirklich aus

Timothée Chalamet (Call Me By Your Name) schlüpft in Like A Complete Unknown in die Rolle von Musiklegende Bob Dylan. Der Dune-Star eignete sich über fünf Jahre die Eigenheiten Dylans an und lernte für die Rolle Gitarre und Mundharmonika spielen, sowie zu singen. Jedes Lied, das Chalamet als Dylan im Film performt, wurde live von dem Schauspieler am Set gesungen. Für seine Darbietung wurde Chalamet für zahlreiche Preise als Bester Hauptdarsteller nominiert. Den SAG-Award konnte er Ende Februar 2025 gewinnen.

Monica Barbaro (Top Gun: Maverick) schlüpft in Like A Complete Unknown in die Rolle der Folk-Musikerin Joan Baez, mit der Dylan mehrfach gemeinsam auf der Bühne stand und ebenfalls eine romantische Beziehung einging. Auch Barbaro lieh Baez in dem Biopic gänzlich ihre eigene Stimme und lernte dafür extra Gitarre spielen. Für die Rolle wurde die Schauspielerin für zahlreiche Preise nominiert, unter anderem bei den Oscars 2025 als Beste Nebendarstellerin.

Edward Norton (Fight Club) schlüpft in Like A Complete Unknown in die Rolle von Musiker Pete Seeger, der Bob Dylan in die New Yorker Folk-Szene brachte und zeitweise als einer seiner Mentoren fungierte. Auch Norton ist als Seeger in dem Biopic selbst zu hören. Norton wurde für seine Leistung unter anderem als Bester Nebendarsteller bei den Oscars 2025 nominiert.

Sylvie Russo, Woody Guthrie und Johnny Cash: So sahen die Figuren aus Like A Complete Unknown wirklich aus

Elle Fanning (Maleficent) schlüpft in Like A Complete Unknown in die Rolle von Sylvie Russo. Russo basiert auf der realen Künstlerin Suzie Rotolo, die Anfang der 1960er Jahre eine langjährige Beziehung mit Bob Dylan einging. Rotolo ist die einzige Person, dessen Name für den Film geändert wurde. Regisseur James Mangold erklärte dazu gegenüber dem Rolling Stone :

Es war die Figur, bei der ich gefühlt habe – und ich denke Bob hat mir da zugestimmt, als wir vorher gesprochen haben – dass sie kein Celebrity und keine Ikone war, die eine öffentliche Persona hatte. Allen anderen wurde das übergestülpt und sie kennen das Spiel schon lange. Suze war nur eine reale Person...

Scoot McNairy (12 Years a Slave) schlüpft in Like A Complete Unknown in die Rolle von Woody Guthrie, den Bob Dylan nach seiner Ankunft in New York im Krankenhaus besuchte. Guthries Einfluss war maßgeblich für Dylans Erfolg und seine Verbindung zur Folk-Szene in New York. Kurz bevor Guthrie und Dylan sich kennenlernten, wurde der Sänger mit der Huntington-Erkrankung diagnostiziert. Im Alter von 55 Jahren erlag er schließlich seiner Krankheit.

Boyd Holbrook (Narcos) schlüpft in Like A Complete Unknown in die Rolle von Johnny Cash. Cash war bereits ein erfolgreicher Musiker, als sich seine Wege erstmals mit Bob Dylan kreuzten. Der Film sollte Cash ursprünglich nicht inkludieren, da die Buchvorlage Dylan Goes Electric! von Elijah Wald die Verbindung zwischen Dylan und Cash nicht näher erforschte.

Mangold stieß bei der Recherche mit Bob Dylan selbst jedoch auf eine Reihe von Briefen zwischen den beiden während der Zeit, weshalb der Walk the Line-Regisseur Cash mit in das Biopic aufnahm, wie er gegenüber Entertainment Weekly verriet:

Es ist eine wundervolle Reihe von Briefen. Johnny hat angefangen an Bob nach dessen Freewheelin' Album zu schreiben.

Weitere Darsteller:innen in Like A Complete Unknown umfassen Dan Fogler (Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind) als Albert Grossman, P.J. Byrne (Babylon) als Harold Leventhal, Will Harrison (Daisy Jones and the Six) als Bobby Neuwirth und Norbert Leo Butz (Bloodline) als Alan Lomax.

Like A Complete Unknown läuft seit dem 27. Februar 2025 in den deutschen Kinos.