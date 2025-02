Die Sieger der SAG-Awards verändern das Oscar-Rennen komplett: Ist Konklave der neue Favorit für den besten Film?

Eigentlich stand der große Favorit für den wichtigsten Oscar schon fest. Doch wenige Tage vor der Verleihung haben die SAG-Awards das Rennen spannend gemacht.

Kommendes Wochenende findet zum 97. Mal die Verleihung der Academy Awards statt und bislang war das Rennen um den bekanntesten Filmpreis der Welt nicht besonders spannend. Als großer Favorit für den Hauptreis, also den Oscar für den Besten Film, galt die Thriller-Komödie Anora, in der eine Stripperin den Sohn eines russischen Oligarchen heiratet – der das gar nicht gut findet. Doch in der Nacht auf Montag hat die Verleihung der Screen Actors Guild Awards das Rennen auf den Kopf gestellt.

Konklave gewinnt SAG-Award: Warum die Preise so wichtig für die Oscar-Saison sind

Im Verlauf der Oscar-Saison gibt es mehrere Preise, die als besonders verlässliche Wegweiser für die Gewinnerfilme bei den Academy Awards gelten. Wer diese gewinnt, hat in der Vergangenheit häufig auch den Oscar in der äquivalenten Kategorie abgeräumt.

Die wichtigsten sind die Preise der Gewerkschaften für Regie (DGA), Produktion (PGA), Autor:innen (WGA) und Schauspielende (SAG). Grund sind die großen Überschneidungen in der Wählerschaft der Gilden-Preise und der Academy Awards. Anders als zum Beispiel bei den Golden Globes wählen nicht Kritiker:innen, sondern Filmschaffende bei den Auszeichnungen, genau wie beim Oscar.

Bei diesen Preisen war Sean Bakers Anora zuletzt dominant, mit Auszeichnungen der Regie-, Produktions- und Autor:innen-Verbände. Bei den SAG-Awards, die in der Nacht auf Montag bei Netflix übertragen wurden, geriet der Siegeszug ins Stocken. Schuld sind die Bischöfe aus Konklave.

4 der 5 letzten Best Picture-Sieger haben vorher den SAG-Award gewonnen

Der Vatikan-Thriller des deutschen Regisseurs Edward Berger wurde nämlich mit dem Preis für das beste Ensemble ausgezeichnet, also einem Gruppenpreis für Ralph Fiennes, John Lithgow, Isabella Rossellini und ihre Kollegen. Dieser Preis gilt als Hinweis auf die allgemeine Beliebtheit des jeweiligen Films in der Oscar-Wählerschaft, da die Schauspielenden die zahlenmäßig größte Berufsgruppe in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) sind, die für die Oscars abstimmt.

Sieger des SAG-Awards für das beste Ensemble:

2024 Oppenheimer: gewann später den Oscar für den Besten Film

gewann später den Oscar für den Besten Film 2023 Everything Everywhere All at Once: gewann später den Oscar für den Besten Film

gewann später den Oscar für den Besten Film 2022 Coda: gewann später den Oscar für den Besten Film

gewann später den Oscar für den Besten Film 2021 The Trial of the Chicago 7: ging später leer aus

2020 Parasite: gewann später den Oscar für den Besten Film

Die Siegerfilme stimmen also nicht immer überein, aber meistens. Heißt das, Konklave wird den Oscar für den Besten Film gewinnen?

Sicher ist das noch lange nicht. Denkbar ist, dass Konklave den Bonus eines Casts voller beliebter Veteran:innen wie Ralph Fiennes und Stanley Tucci hat, die man gern mit einem Schauspielpreis belohnt, aber nicht unbedingt mit dem Best Picture-Oscar. Demgegenüber sind die Schauspielenden in Anora weniger bekannt in der Filmindustrie.

Warum Anora doch noch gute Chancen hat

Auf der Haben-Seite von Anora steht zusätzlich der PGA-Award. Der Preis der Produzenten hat in den letzten 5 Jahren ähnlich genau bei der Vorhersage des Siegers geholfen.

Sieger der PGA-Awards für den besten Film:

2024 Oppenheimer : gewann später den Oscar für den Besten Film

: gewann später den Oscar für den Besten Film 2023 Everything Everywhere All at Once : gewann später den Oscar für den Besten Film

: gewann später den Oscar für den Besten Film 2022 Coda : gewann später den Oscar für den Besten Film

: gewann später den Oscar für den Besten Film 2021 Nomadland : gewann später den Oscar für den Besten Film

: gewann später den Oscar für den Besten Film 2020 1917: gewann nicht den Best Picture-Oscar

Das verraten die SAG-Awards noch über die Oscars 2025

Das Rennen um den Best Picture-Oscar ist also noch längst nicht entschieden. Außerdem haben die SAG-Awards etwas Leben in die Konkurrenz um den Preis für den besten männlichen Hauptdarsteller gebracht. Hier galt bis dato Adrien Brody aus dem Historiendrama Der Brutalist als Favorit, zum Beispiel bei den Expert:innen von Goldderby . Doch der SAG-Award für den besten männlichen Hauptdarsteller ging überraschend an Timothée Chalamet, der in Like a Complete Unknown in die Rolle der Musiklegende Bob Dylan schlüpft.

Klarer sieht das Bild bei den anderen Darstellenden aus, wo Demi Moore, Kieran Culkin und Zoe Saldana in ihren Favoritenrollen bestätigt wurden.

Die Film-Preise bei den SAG Awards in der Übersicht:

Herausragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Hauptrolle

Herausragende Leistung einer Schauspielerin in einer Hauptrolle

Herausragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Nebenrolle

Herausragende Leistung einer weiblichen Darstellerin in einer Nebenrolle

Herausragende Leistung eines Casts in einem Kinofilm

Konklave (Sergio Castellitto, Ralph Fiennes, John Lithgow, Lucian Msamati, Isabella Rossellini und Stanley Tucci)

Herausragende Leistung eines Stunt-Ensembles in einem Kinofilm

Die weiteren Screen Actors Guild Awards in den Fernseh-Kategorien gibt es auf der Homepage des Verbandes .

Wann und wo kann man die Oscars streamen?

Die 97. Oscar-Verleihung findet in der Nacht vom 2. auf den 3. März in Los Angeles statt. Dieses Jahr führt der Comedian Conan O'Brien erstmals als Host durch die Show. In Deutschland begleitet ProSieben wie gewohnt das Geschehen auf dem roten Teppich und überträgt die Verleihung im Free-TV sowie bei Joyn.

Am Sonntag beginnt ab 23:45 Uhr die Vorberichterstattung. Die Verleihung startet 1:00 Uhr nachts. Die Oscars streamen diesmal nicht nur bei Joyn, sondern zusätzlich beim kostenpflichtigen Dienst Disney+.