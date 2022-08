Locke & Key bei Netflix: Alle Schlüssel aus Staffel 3 und ihre Fähigkeiten erklärt

In der 3. und finalen Staffel der Netflix-Serie Locke & Key könnt ihr viele neue magische Schlüssel entdecken. Hier gibt's die Übersicht mit allen Schlüsseln aus Staffel 3 und ihren Fähigkeiten.

Die Netflix-Adaption von Joe Hills und Gabriel Rodriguez' Graphic Novel Locke & Key findet mit der 3. Staffel ihren Abschluss und schickt die Familie Locke ein letztes Mal in den Krieg gegen Dämonen und gefährliche Echos aus der Vergangenheit, die die magischen Schlüssel und ihre einzigartigen Fähigkeiten in die Hände bekommen wollen.

In den ersten beiden Staffeln von Locke & Key gab es bereits 19 magische Schlüssel zu entdecken. Das Finale stellt fünf weitere vor. Insgesamt gibt es also ganze 24 Schlüssel in der Fantasy-Serie zu bestaunen.

In diesem praktischen Guide stellen wir euch alle 5 neuen Schlüssel, die in Locke & Key Staffel 3 zu finden sind, vor und erklären ihre Fähigkeiten. Zudem findet ihr hier eine Übersicht mit allen bisherigen Schlüsseln.



Alle bisherigen Schlüssel von Netflix' Locke & Key

Bevor wir uns den neuen Schlüsseln aus Staffel 3 widmen, findet ihr hier eine Liste mit allen Schlüssel aus den ersten zwei Staffeln der Netflix-Serie Locke & Key:

Hier geht's zum Guide mit allen 12 Schlüsseln aus Locke & Key Staffel 1

Zündholz-Schlüssel

Überall-Schlüssel

Spiegel-Schlüssel

Kopf-Schlüssel

Geist-Schlüssel

Echo-Schlüssel

Musik-Schlüssel

Pflanzen-Schlüssel

Reparatur-Schlüssel

Gestalt-Schlüssel

Omega-Schlüssel

Schatten-Schlüssel

Hier geht's zum Guide mit allen 7 Schlüsseln aus Locke & Key Staffel 2



Herkules-Schlüssel

Puppenhaus-Schlüssel

Erinnerungs-Schlüssel

Ketten-Schlüssel

Dämonen-Schlüssel

Engel-Schlüssel

Alpha-Schlüssel

Neue Schlüssel in Locke & Key Staffel 3: Tier-Schlüssel

© Netflix Locke & Key: Animal Key

zuerst gesehen : Staffel 3, Folge 1 – Die Schneekugel

: Staffel 3, Folge 1 – Die Schneekugel Fähigkeiten : Mit dem Tier-Schlüssel lässt sich eine bestimmte kleine Tür im Keyhouse öffnen. Wer durch die geöffnete Tür hindurch kriecht, wird in ein Tier verwandelt.

: Mit dem Tier-Schlüssel lässt sich eine bestimmte kleine Tür im Keyhouse öffnen. Wer durch die geöffnete Tür hindurch kriecht, wird in ein Tier verwandelt. weitere Infos: Bode (Jackson Robert Scott) und Kinsey (Emilia Jones) verwandeln sich zu Beginn von Staffel 3 mithilfe des Tier-Schlüssels in einen Vogel und in eine Katze. Die Tür, welche mithilfe des Tier-Schlüssels geöffnet werden kann, gab es bereits am Ende von Staffel 2 zu entdecken. Im Original heißt dieser Schlüssel Animal Key. Er stammt aus der Comic-Vorlage.

Neue Schlüssel in Locke & Key Staffel 3: Schneekugel-Schlüssel

© Netflix Locke & Key: Snow Globe Key

zuerst gesehen : Staffel 3, Folge 1 – Die Schneekugel

: Staffel 3, Folge 1 – Die Schneekugel Fähigkeiten : Der Schneekugel-Schlüssel funktioniert nur in Verbindung mit einer speziellen Schneekugel. Diese stellt eine Miniversion des Keyhouse dar. Wenn beide Artefakte verbunden sind, wird die nutzende Person in das Innere der Schneekugel transportiert. Die Kugel kann als magischen Gefängnis benutzt werden.

: Der Schneekugel-Schlüssel funktioniert nur in Verbindung mit einer speziellen Schneekugel. Diese stellt eine Miniversion des Keyhouse dar. Wenn beide Artefakte verbunden sind, wird die nutzende Person in das Innere der Schneekugel transportiert. Die Kugel kann als magischen Gefängnis benutzt werden. weitere Infos: Auf English nennt er sich Snow Globe Key und tauchte erstmals in den Comics auf. Seine Funktion aber wurde erstmals in der Netflix-Serie enthüllt.

Neue Schlüssel in Locke & Key Staffel 3: Zeit-Schlüssel

© Netflix Locke & Key: Time Shift Key

zuerst gesehen : Staffel 3, Folge 2 – Ungebetene Gäste

: Staffel 3, Folge 2 – Ungebetene Gäste Fähigkeiten : Der Zeit-Schlüssel öffnet die Tür zu einer speziellen Standuhr, die das Zeitreisen ermöglicht. In dieser magischen Apparatur kann ein bestimmter Zeitpunkt eingestellt werden, an den zurückgereist werden kann. Die zeitreisende Person kann zwar mit Personen in der Vergangenheit interagieren, die Zeit jedoch nicht verändern.

: Der Zeit-Schlüssel öffnet die Tür zu einer speziellen Standuhr, die das Zeitreisen ermöglicht. In dieser magischen Apparatur kann ein bestimmter Zeitpunkt eingestellt werden, an den zurückgereist werden kann. Die zeitreisende Person kann zwar mit Personen in der Vergangenheit interagieren, die Zeit jedoch nicht verändern. weitere Infos: Im Original nennt dieser Schlüssel sich Time-Shift-Key. Er stammt ebenfalls aus den Comics. Bode ist nicht die erste Person, die diesen Schlüssel entdeckt. Bereits sein Onkel Duncan und sein Vater Rendell experimentierten damit als Jugendliche.

Neue Schlüssel in Locke & Key Staffel 3: Harlekin-Schlüssel

© Netflix Locke & Key: Harlequin Key

zuerst gesehen : Staffel 3, Folge 2 – Ungebetene Gäste

: Staffel 3, Folge 2 – Ungebetene Gäste Fähigkeiten : Der Harlekin-Schlüssel funktioniert nur in Verbindung mit einer speziellen Truhe. Er öffnet und schließt die Harlekin-Truhe, die anderweitig nicht geöffnet werden kann.

: Der Harlekin-Schlüssel funktioniert nur in Verbindung mit einer speziellen Truhe. Er öffnet und schließt die Harlekin-Truhe, die anderweitig nicht geöffnet werden kann. weitere Infos: Dieser Schlüssel stammt aus der Comic-Vorlage. Im Original heißt er wo Harlequin Key oder auch Masquerade Key. Die Lockes benutzen den Schlüssel, um ihre wertvollen Schlüssel in der Harlekin-Truhe zu verstecken. Erschaffen wurde er von Benjamin und Miranda Locke.

Neue Schlüssel in Locke & Key Staffel 3: Schöpfungs-Schlüssel

© Netflix Locke & Key: Creation Key

zuerst gesehen : Staffel 3, Folge 7 – Der Vorhang

: Staffel 3, Folge 7 – Der Vorhang Fähigkeiten : Der Schöpfungs-Schlüssel funktioniert als eine Art magischer Stift. Jede Zeichnung, die damit angefertigt wird, wird zum Leben erweckt. Die Kreation kann auch wieder zerstört werden, indem der Schlüssel als Radierer benutzt wird.

: Der Schöpfungs-Schlüssel funktioniert als eine Art magischer Stift. Jede Zeichnung, die damit angefertigt wird, wird zum Leben erweckt. Die Kreation kann auch wieder zerstört werden, indem der Schlüssel als Radierer benutzt wird. weitere Infos: Auf Englisch nennt sie dieser Schlüssel Creation Key. Er wurde für die Netflix-Serie erfunden und stammt nicht aus der Graphic Novel-Vorlage.

Die Locke & Key Staffel 3 umfasst acht Episoden, die seit dem 10. August 2022 auf Netflix zu sehen sind. Hierbei handelt es sich um das Serienfinale. Eine 4. Staffel wird es nicht mehr geben.



