Locke & Key bei Netflix erklärt: Alle 7 neuen Schlüssel aus Staffel 2 und ihre Fähigkeiten

Auch in der 2. Staffel fasziniert die Netflix-Serie Locke and Key wieder mit vielen magischen Schlüsseln. In unserer Übersicht erfahrt ihr, welche Schlüssel alle in Staffel 2 zu finden sind und was sie können.

In der Netflix-Serie Locke & Key befinden sich die Geschwister Bode, Kinsey und Tyler Locke in einem Krieg gegen intrigante Dämonen. Ausgetragen wird dieser mit magischen Schlüsseln, die einzigartige Fähigkeiten besitzen. Ganze 12 magische Schlüssel gab es in der ersten Season zu bestaunen. In Staffel 2 gibt es nun 7 brandneue Schlüssel zu entdecken. In diesem praktischen Guide stellen wir euch alle 7 neuen Schlüssel, die in der 2. Staffel von Lock & Key zu finden sind vor und erklären ihre Fähigkeiten. Hier geht's zum Guide mit allen 12 Schlüsseln aus Locke & Key Staffel 1 Achtung, Spoiler zu Locke & Key Staffel 2:

Neue Schlüssel in Locke & Key Staffel 2: Herkules-Schlüssel © Netflix Locke & Key: Hercules Key zuerst gesehen : Staffel 2, Folge 1 – Die Premiere

: Staffel 2, Folge 1 – Die Premiere Fähigkeiten : Der Herkules-Schlüssel funktioniert nur in Verbindung mit einem speziellen Gürtel. Sind diese Artefakte verbunden, verfügt der Träger oder die Trägerin des Gürtels über übermenschliche Stärke.

: Der Herkules-Schlüssel funktioniert nur in Verbindung mit einem speziellen Gürtel. Sind diese Artefakte verbunden, verfügt der Träger oder die Trägerin des Gürtels über übermenschliche Stärke. weitere Infos: Der Herkules-Schlüssel wurde von Bode Locke (Jackson Robert Scott) in Staffel 2 entdeckt. Er benutzt diesen zuerst um schwere Gegenstände im Haus aufzuräumen. Seine Geschwister nutzen den Herkules-Schlüssel mehrfach in der 2. Staffel, um gegen Dämonen zu kämpfen. Neue Schlüssel in Locke & Key Staffel 2: Puppenhaus-Schlüssel © Netflix Locke & Key: Small World Key zuerst gesehen : Staffel 2, Folge 3 – Kleine Welt

: Staffel 2, Folge 3 – Kleine Welt Fähigkeiten: Der Puppenhaus-Schlüssel oder auch Kleine-Welt-Schlüssel funktioniert nur in Verbindung mit einem speziellen Puppenhaus. Dieses stellt eine Miniatur-Version des Keyhouse dar. Wenn dieses aktiviert wurde, zeigt das Puppenhaus alle Vorgänge im Keyhouse in Echtzeit an. Wenn im Puppenhaus etwas verändert, entfernt oder hineingesetzt wird, geschieht dies auch im realen Haus. Neue Schlüssel in Locke & Key Staffel 2: Erinnerungs-Schlüssel © Netflix Locke & Key: Memory Key zuerst gesehen : Staffel 2, Folge 5 – Vergangenheit ist Vorgeschichte

: Staffel 2, Folge 5 – Vergangenheit ist Vorgeschichte Fähigkeiten : Mithilfe des Erinnerungs-Schlüssels kann die sogenannte Riffel-Regel umgangen werden. Diese besagt, dass Menschen ab einem bestimmten Alter nicht mehr in der Lage sind, Magie wahrzunehmen. Sie vergessen die Existenz der magischen Schlüssel nach kurzer Zeit wieder.

: Mithilfe des Erinnerungs-Schlüssels kann die sogenannte Riffel-Regel umgangen werden. Diese besagt, dass Menschen ab einem bestimmten Alter nicht mehr in der Lage sind, Magie wahrzunehmen. Sie vergessen die Existenz der magischen Schlüssel nach kurzer Zeit wieder. weitere Infos: Die Hüter der Schlüssel wiesen Duncan (Aaron Ashmore) vor vielen Jahren an, diesen Schlüssel zu schmieden, damit sie die Existenz der Schlüssel nicht vergessen, sobald sie erwachsen sind. Anschließend entfernten sie Duncans Erinnerungen an ihre magischen Abenteuer. Mithilfe des Kopf-Schlüssels und des Erinnerungs-Schlüssels können die Lockes Duncans Erinnerungen schließlich wiederherstellen. Neue Schlüssel in Locke & Key Staffel 2: Ketten-Schlüssel © Netflix Locke & Key: Chain Key zuerst gesehen : Staffel 2, Folge 6 – Das Labyrinth

: Staffel 2, Folge 6 – Das Labyrinth Fähigkeiten : Der Ketten-Schlüssel funktioniert nur in Verbindung mit einem speziellen Schloss. Werden diese Artefakte verbunden, kann der Träger oder die Trägerin des Schlüssels magische Ketten kontrollieren.

: Der Ketten-Schlüssel funktioniert nur in Verbindung mit einem speziellen Schloss. Werden diese Artefakte verbunden, kann der Träger oder die Trägerin des Schlüssels magische Ketten kontrollieren. weitere Infos: Der Ketten-Schlüssel lag viele Jahre versteckt in einer Kassettenhülle. Erin Voss (Joy Tanner) versucht damit Dodge gefangen zu nehmen. Sie scheitert aber. Der Schlüssel gelangt in die Hände von Dodge/Gabe (Griffin Gluck), der ihn mehrfach benutzt, um die Lockes aufzuhalten und in Ketten zu legen. Neue Schlüssel in Locke & Key Staffel 2: Dämonen-Schlüssel © Netflix Locke & Key: Demon Key zuerst gesehen: Staffel 2, Folge 7 – Beste ausgeheckte Pläne

Staffel 2, Folge 7 – Beste ausgeheckte Pläne Fähigkeiten : Dieser Schlüssel kann einen Menschen in einen Dämonen verwandeln. Der Dämon ist derjenigen Person hörig, die den Schlüssel bei seiner Verwandlung trägt. Auch die Person, die den Schlüssel erschaffen hat, kann diesen Dämonen befehligen.

: Dieser Schlüssel kann einen Menschen in einen Dämonen verwandeln. Der Dämon ist derjenigen Person hörig, die den Schlüssel bei seiner Verwandlung trägt. Auch die Person, die den Schlüssel erschaffen hat, kann diesen Dämonen befehligen. weitere Infos: Dodge versuchte mehrfach den Dämonen-Schlüssel herzustellen und scheiterte. Schließlich zwang er Duncan Locke dazu, den Schlüssel anzufertigen. Da Duncan den Schlüssel geschmiedet hat, kann er in Finale Dodges Dämonen-Armee kontrollieren. Neue Schlüssel in Locke & Key Staffel 2: Engel-Schlüssel © Netflix Locke & Key: Angel Key zuerst gesehen : Staffel 2, Folge 9 – Alpha und Omega

: Staffel 2, Folge 9 – Alpha und Omega Fähigkeiten : Der Engel-Schlüssel funktioniert nur in Verbindung mit einem speziellen Harnisch. Sind diese beiden Artefakte verbunden, erhält der Träger oder die Trägerin weiße Flügel und damit die Fähigkeit zu fliegen.

: Der Engel-Schlüssel funktioniert nur in Verbindung mit einem speziellen Harnisch. Sind diese beiden Artefakte verbunden, erhält der Träger oder die Trägerin weiße Flügel und damit die Fähigkeit zu fliegen. weitere Infos: Der Engel-Schlüssel wird in Staffel 2 nur von Kinsey Locke (Emilia Jones) benutzt. Mit ihren Flügel kann sie im Finale Dodge aka Gabe hereinlegen und schließlich aus einem einstürzenden Gebäude herausfliegen. Neue Schlüssel in Locke & Key Staffel 2: Alpha-Schlüssel © Netflix Locke & Key: Alpha Key zuerst gesehen : Staffel 2, Folge 9 – Alpha und Omega

: Staffel 2, Folge 9 – Alpha und Omega Fähigkeiten : Der Alpha-Schlüssel ist in der Lage, Dämonen von ihren menschlichen Wirtskörpern zu trennen. Da sich die Dämonen direkt in Eisen verwandeln, hat dies den sofortige Tod des Menschen zur Folge.

: Der Alpha-Schlüssel ist in der Lage, Dämonen von ihren menschlichen Wirtskörpern zu trennen. Da sich die Dämonen direkt in Eisen verwandeln, hat dies den sofortige Tod des Menschen zur Folge. weitere Infos: Tyler Locke (Connor Jessup) will mit dem Schlüssel seine Freundin Jackie retten, die an den tödlichen Nebenwirkungen verstirbt. Später gelingt es Tyler mithilfe des Alpha-Schlüssels Dodge zu besiegen. Woher kommen die Schlüssel? Auf diese Frage erhalten wir in der 2. Staffel von Locke & Key endlich eine Antwort. Die Schlüssel sind aus dem sogenannten Flüsternden Eisen hergestellt. Hierbei handelt es sich um Dämonen, die beim Eintritt in unsere Welt durch die Omega-Tür keinen menschlichen Wirtskörper gefunden haben und sofort zu Eisen werden.

Zum Weiterlesen: Locke & Key ignoriert den extremen Horror der Comic-Vorlage Das Flüsternde Eisen muss anschließend geschmiedet werden, wofür hohe Konzentration auf die Bestimmung des Schlüssels sowie ein kleines Blutopfer nötig sind. In der Serie sind nur auserwählte Mitglieder der Locke-Familie in der Lage, magische Schlüssel schmieden zu können. Die 2. Staffel von Locke & Key umfasst erneut 10 Episoden, die seit dem 22. Oktober 2021 auf Netflix zu sehen sind. Staffel 3 wurde bereits abgedreht und erscheint 2022. Grusel zu Halloween: 9 schaurige Horrorfilm-Tipps bei Netflix & Co. Ihr seid pünktlich zu Halloween noch auf der Suche nach unheimlichen und schockierenden Horrorfilmen für die perfekte Grusel-Stimmung? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber haben wir für euch jede Menge Horror-Tipps. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Die ganze Moviepilot-Redaktion hat passend zum Horror-Monat neun spannende Horrorfilm-Empfehlungen mitgebracht, mit denen es sich zu Halloween und an verregneten Herbsttagen bei Netflix, Disney+, Sky und mehr besonders gut gruseln lässt. Welchen Schlüssel aus Locke & Key würdet ihr gerne mal benutzen?