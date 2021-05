Lucifer bei Amazon: Das Ende von Staffel 5B ist ein fieser Twist - erst recht für Staffel 6

Lucifer hat im 2. Teil der 5. Staffel mit einigen unerwarteten, erschreckenden Wendungen überrascht. Ein Twist entpuppt sich im Hinblick auf Staffel 6 aber als besonders gemein.

Achtung, es folgen massive Spoiler zu Lucifer Staffel 5B: Der 2. Teil der 5. Staffel Lucifer ist letzten Samstag zu Amazon Prime gekommen und die 8 Folgen haben uns in eine unerwartete Berg- und Tal-Fahrt von Wiedersehen und Verlusten geschickt.

Fleißige Amazon-Streamende wissen es bereits: Gott kommt auf die Erde. Gott geht in Rente. Lucifer (Tom Ellis) will Gott werden. Ein himmlischer Kampf zwischen Lucifer und Michael um die Allvater-Position entbrennt. Chloe stirbt. Lucifer opfert sich, um Chloe zurückzubringen. Lucifer wird Gott. - All das sind aufregende Wendungen in Staffel 5B, doch der grausamste Twist gehört Dan ... der kurz vorm Ende urplötzlich stirbt und zur Hölle fährt.



Lucifer tötet in Staffel 5B eine Hauptfigur - und Dan bekommt ein Unhappy End

Die wenigsten Lucifer-Fans würden Chloes Ex-Mann Daniel "Dan" Espinoza (Kevin Alejandro), auch bekannt als "Detective Arsch", wohl als ihre Lieblingsfigur der Fantasy-Serie bei Amazon Prime bezeichnen. Doch der Polizist war von Anfang an dabei und hat sich immer mehr zum Guten gewandelt. In Staffel 5B erhielt er sogar eine eigene Episode (Folge 12).

© Netflix In Lucifer gereift: Daniel Espinoza (Kevin Alejandro)

Umso erschreckender war es da, dass Dan in der vorletzten Folge der 5. Staffel (Episode 15: "Soll es wirklich so enden?") von Bösewicht Vincente Le Mec (Rob Benedict) erschossen wird und jede Hilfe zu spät kommt. Und nicht nur das: Im Himmel kann Amenadiel ihn anschließend nicht finden.

Auf Dans Beerdigung erfahren wir, dass der einst korrupte Polizist, der sich in der Vergangenheit viele Fehler leistete, zur Hölle gefahren ist und von dort trotz Lucifers zahlreichen übernatürlichen Serien-Elemente wohl auch nicht mehr zurückkommt. (Anders als die gestorbene Chloe, die eine Folge später aus dem Himmel zur Erde zurück darf.)

© Netflix Lucifer und Dan kamen sich in Staffel 5 näher

In einem Interview mit TV Line verriet Kevin Alejandro zum Tod seiner langjährigen Lucifer-Figur, dass Dans Tod bereits geplant wurde, als alle noch dachten, dass Staffel 5 das Serien-Finale sein würde (mittlerweile wurde aber bekanntlich Lucifer Staffel 6 bestellt):

Wir sollten ein starkes Ende abliefern [...]: Das Publikum beginnt Dan gerade erst zu verstehen und manche mögen ihn vielleicht sogar. Wir dachten: Wäre es nicht interessant, wenn wir ihn rausreißen, bevor die Fans anfangen können, sich in ihn zu verlieben? Denn wo etwas passiert im Leben und hat Durchschlagkraft.

Lucifers 6. Staffel macht Daniel Espinozas Tod noch bitterer

Dans Charakterbogen wurde also zu einem unerwartet traurigen Ende gebracht. Zum einen schafft Trixies Vater es nicht einmal in den Himmel und muss wohl genau die ewige Folter aushalten, vor der er sich einige Episoden zuvor noch so gefürchtet hat. Zum anderen gibt es für Daniel keine Wiedervereigung mit seiner gestorbenen Liebe Charlotte (Tricia Helfer), die im Himmel ist (bzw. deren Körper Gottes Ehefrau in Folge 14 mit in eine Paralleluniversum nimmt?).

© Netflix Lucifer Staffel 5, Teil 2, Folge 12: Daniel Espinoza: nackt und verängstigt

Außerdem gilt: Die kommende auf 10 Episoden gestreckte 6. Staffel Lucifer wird ein einziges großes Finale - doch eines, an dem Dan keinen Anteil haben wird. Denn ursprünglich sollte der Getötete nur in der letzten Episode fehlen, durch die spontane Verlängerung fehlt er nun aber in einer ganzen Staffel. Zumindest fast. Einen kleinen Lichtblick gibt es laut Kevin Alejandro nämlich doch:

Damit ich trotzdem einen Anteil an Lucifers Finale habe, haben [die Showrunner Joe Henderson und Ildy Modrovich] einen sanften Weg gefunden, mich zurückzubringen. Aber nicht so, wie die Leute erwarten werden und wahrscheinlich nicht mehr als großen Teil der Serie.

Statt des versprochenen bitteren Lucifer-Starts lieferte Lucifer uns in Staffel 5B also eher ein bitteres Ende ab - zumindest für Dan. Daran wird wohl auch Lucifers Aufstieg zu Gott in der finalen 6. Staffel nichts ändern. Und das ist für die sonst recht humorvolle Serie ein ungewöhnlich düsterer Twist, den so wohl niemand erwartet hat.

