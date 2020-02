Lucifer Staffel 5: Neues Video zeigt tanzenden Tom Ellis

In diesem Jahr startet die finale 5. Staffel von Lucifer. Auf neuen Aufnahmen von den Dreharbeiten ist Hauptdarsteller Tom Ellis tanzend an einer Schule zu sehen.

Zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt in in diesem Jahr startet die finale 5. Staffel von Lucifer. Insgesamt erwarten Anhänger des Netflix-Teufels noch einmal 16 Episoden, bevor es endgültig zu Ende geht. 2018 rettete der Streaming-Dienst die Serie, nachdem sich Fox entschieden hatte, einen Schlussstrich nach drei Staffeln zu ziehen.

Womöglich führt es Lucifer in der letzten Season an eine Schule. Ein neues bei Reddit veröffentlichtes Video zeigt nämlich Hauptdarsteller Tom Ellis tanzend auf einem Sportplatz, der laut Beschreibung zu einer Schule gehört.

Musik und Tanz in Lucifer Staffel 5: Musicalfolge schon angekündigt

Die Aufnahmen zeigen den Schauspieler in gewohnt edlem Zwirn. In einem kurzen Ausschnitt schwingt Lucifer gemeinsam mit Cheerleaderinnen und Footballspielern das Tanzbein. Unmissverständlich verdeutlicht ein in dem Video zu sehender Stuhl, dass es sich auch tatsächlich um Dreharbeiten zu Staffel 5 handelt. Auf ihm steht "Lucifer 5".

Ganz überraschend kommt die Tanzeinlage indes nicht. Lucifer war immer auch eine Serie, in der Musik eine wichtige Rolle spielt. Teufelsdarsteller Tom Ellis bestätigte zudem im Oktober vergangenen Jahres eine Musicalfolge für die letzte Season, nachdem darüber bereits im Vorfeld spekuliert worden war.

Im Herbst vergangenen Jahres veröffentlichte Tom Ellis ein kurzes Video, das ihn gemeinsam mit seiner jungen Schauspielkollegin Scarlett Estevez bei einem vergnügten, unaufgeregten Tänzchen zeigt.

Unklar ist derweil, in welchem erzählerischen Kontext die kürzlich veröffentlichten Bewegtbilder überhaupt stehen und warum es den Höllenfürst überhaupt tanzend auf den Sportplatz verschlägt. Ob es sich um Dreharbeiten für die Musicalepisode handelt, wird sich zeigen.

Lucifer ist in Deutschland nicht bei Netflix, sondern via Amazon Prime zu sehen.

Lucifer Staffel 5: Freut ihr euch schon auf die musikalischen Einlagen im Serienfinale?