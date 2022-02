MagentaTV Must-Watch: Im fesselnden Krimi-Drama Il Cacciatore erschüttert ein Mafia-Krieg Italien [Anzeige]

Wer Krimi-Serien wie Narcos oder El Chapo liebt, sollte in der Megathek von MagentaTV vorbeischauen: Dort streamt aktuell das packende Mafia-Drama Il Cacciatore.

Vom Verbrechen besessene Ermittler und brutale Kriminelle, die sich liebevoll um ihre Familien kümmern: Für einen fesselnden Streaming-Marathon gibt es nichts Spannenderes als eine gute Krimi-Serie. Dafür haben wir heute genau den passenden Geheimtipp: Im Streaming-Angebot von Magenta TV gibt es bereits 2 Staffeln der aufregenden Serie Il Cacciatore – The Hunter – und Staffel 3 startet schon diesen Monat.

Zum ersten Mal erblickte die Serie ab 2018 im italienischen Staatsfernsehen RAI das Licht der Welt, in Deutschland ist sie dagegen noch relativ unbekannt. Das sollte sich ändern: Die Verfilmung der Autobiographie des Richters Alfonso Sabella muss sich vor bekannteren Genre-Geschwistern wie Narcos oder El Chapo nämlich keinesfalls verstecken.

Dramatische Mafia-Serie bei Magenta TV: Il Cacciatore packt ab der ersten Minute

Il Cacciatore spielt im Sizilien Mitte der 90er Jahre: Saverio Barone (Francesco Montanari) ist ein ehrgeiziger Anwalt, der aufgrund seiner Unbestechlichkeit und Willenskraft in den sogenannten Anti-Mafia-Pool aufgenommen wird: Einem Zusammenschluss aus Anwälten und Ermittlern, die mit der Cosa Nostra einen blutigen Krieg um das Schicksals Italien führen.

Den hat vor allem Leoluca Bagarella (David Coco) zu verschulden, der mit unglaublicher Grausamkeit gegen Konkurrenten und Vertreter der Staatsmacht vorgeht. Selbst ihre geliebten Familien ordnen die Männer dabei ihrer Obsession für das Verbrechen unter und drohen so, ihre Seelen in einem Sumpf aus Blutvergießen zu verlieren.

Schaut euch hier den Trailer zu Il Cacciatore – The Hunter an:

Il Cacciatore The Hunter – S01 Trailer (Deutsch) HD

Il Cacciatore beruht dabei auf wahren Begebenheiten: Mitte der 90er befand sich Richter Sabella inmitten eines Bürgerkriegs zwischen Staat und Cosa Nostra. Die schreckte selbst vor Anschlägen auf Touristenattraktionen nicht zurück, um die Ermittlungen gegen sie zu unterbinden.

Diesen täglichen Kampf stellt die Serie dank herausragender Schauspieler und einem brillanten Look zwischen Charakter-Drama und Musikvideo packend dar. Hervorzuheben ist dabei auch die Qualität der deutschen Synchronisation, die mit tollen Sprecher:innen viele feine Nuancen einfangen kann.

Drei Serien-Fakten zu Il Cacciatore bei Magenta TV:

Aktuell sind 2 Staffeln in der Megathek verfügbar

in der Megathek verfügbar Am 17. Februar erscheint Staffel 3 als Stream

als Stream Die Staffeln haben zwischen 8 und 12 Folgen mit einer Länge von etwa 50 Minuten

Weitere Serien-Highlights bei MagentaTV

