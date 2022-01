MagentaTV Must-Watch: Love, Nina ist perfekter Wohlfühl-Nachschub für Ted Lasso-Fans [Anzeige]

Falls ihr mit der Feel-Good-Serie Ted Lasso schon durch seid, haben wir hier einen tollen Geheimtipp für euch: In der Megathek von MagentaTV streamt aktuell die Feel-Good-Serie Love, Nina.

In dieser kalten Jahreszeit gibt es kaum etwas Schöneres, als es sich auf der Couch mit einer Decke gemütlich zu machen und in die Welt einer Wohlfühlserie einzutauchen. Dafür haben wir einen Geheimtipp für euch: Seit Anfang des Jahres befindet sich die hinreißende Feel-Good-Serie Love, Nina im Streaming-Angebot von Magenta TV.

Vor sechs Jahren feierte die britische Miniserie aus dem Hause BBC bei der Berlinale ihre Premiere. Allzu viel Aufmerksamkeit konnte sie damals jedoch nicht vergonnt, weswegen wir die Gelegenheit nutzen wollen, um euch die berührende und gutgelaunte Verfilmung des gleichnamigen Romans von Nina Stibbe ans Herz zu legen.

Feel-Good-Serie: Darum geht es in Love, Nina bei MagentaTV

Love, Nina entführt ins England der 1980er Jahre. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich die aufgeweckte Nina (Faye Marsay), die ihrer Heimat, Leicester, den Rücken kehrt. Als Nanny hat sie eine Anstellung bei der Familie Bulut gefunden. Sie soll sich um die zwei Kinder von George (Helena Bonham Carter) kümmern, die in einer Wohnung in einem beschaulichen Londoner Straßenzug lebt.

Geschrieben wurde die einzelnen Folgen der Serie von Nick Hornby, der den meisten selbst als Romanautor bekannt sein dürfte. Aus seiner Feder stammen u.a. High Fidelity, About a Boy, A Long Way Down und Juliet, Naked, die allesamt fürs Kino adaptiert wurden. Nun findet er sich selbst in der Rolle des Drehbuchautors wieder, der eine fremde Geschichte als Serie erzählt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Love, Nina schauen:

Love, Nina - S01 Trailer (Deutsch) HD

In Love, Nina ist sehr viel von Hornbys Handschrift zu erkennen. Geschickt manövriert er durch niederschmetternde wie aufbauende Situation. Die Figuren wirken nahbar und ehrlich. Zurückzuführen ist das auch auf das lebendige Zusammenspiel von Faye Marsay und Helena Bonham Carter. Darüber hinaus entzückt die Serie mit ihrer Neugier, ihrem Selbstbewusstsein und ihrem britischen Charme.

Drei Serien-Fakten zu Love, Nina bei MagentaTV

Die Serie umfasst insgesamt 1 Staffel

Es existieren 5 Folgen mit einer jeweiligen Lauflänge von 27 Minuten

mit einer jeweiligen Lauflänge von 27 Minuten Alle Folgen von Love, Nina stehen bei MagentaTV im Stream zur Verfügung

Die wichtigsten Infos zum Streaming bei MagentaTV

