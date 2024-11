Marvel-Action-Hoffnung 2025: Im neuen Trailer legt sich der Winter Soldier mit den Anti-Avengers an

Marvel hat am Wochenende einen neuen Trailer zu dem Anti-Avengers-Spektakel Thunderbolts* veröffentlicht. Macht euch auf fast vier Minuten düstere MCU-Action mit Florence Pugh und Co. gefasst.

Während Captain America im Februar als erster Marvel-Film 2025 die große Leinwand erobert, folgt der nächste Ableger des riesigen Blockbuster-Franchise bereits zwei Monate später. Thunderbolts* ist der Titel des insgesamt 36. Film aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU). Dazu wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht.

Wie schon der erste Trailer zu Tunderbolts* protzt auch der jüngste Einblick in den Action-Kracher mit einer üppigen Laufzeit. Fast vier Minuten lang können wir dem von Yelena Belova angeführten Anti-Held:innen-Team zuschauen, wie es mehr oder weniger erfolgreich eine Mission durchführt und dabei in die Bredouille gerät.

Der Thunderbolts*-Trailer verspricht einen düsteren Action-Thriller voller Rätsel und Geheimnisse

Thunderbolts* - Special Look (Deutsch) HD

Die erste Hälfte des Trailers zeigt eine Verfolgungsjagd, bei der sich niemand Geringeres als Bucky Barnes aka Winter Soldier als unwahrscheinlicher Retter der Thunderbolts entpuppt – zumindest so lange, bis er den Wagen der chaotischen Truppe selbst in die Luft jagt. Früher oder später muss er trotzdem mit ihnen zusammenarbeiten.

Zu den Thunderbolts gehören:

Danach versammelt Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) die Thunderbolts im einstigen Avengers-Tower. Schnell stellt sich heraus, dass ihr Auftrag einige ungeklärte Fragen mit sich bringt und nichts so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Welches Ziel verfolgt die zwielichtige CIA-Direktorin wirklich?

Thunderbolts* kündigt sich als grimmiger Action-Thriller an, wartet aber auch mit jeder Menge Humor im Trailer auf. Neugier wecken vor allem die vielen angedeuteten Rätsel und Geheimnisse. Wie es aussieht, tappen die ungleichen Anti-Avengers in eine Falle und werden zum Teil einer großen Verschwörung im Marvel-Universum.

Für Thunderbolts* lohnt es sich, einen Blick in ältere MCU-Projekte zu werfen. Yelena Belova tauchte etwa in Hawkeye und Black Widow auf, aus dem wir ebenfalls Taskmaster und Red Guardian kennen. Ghost stammt derweil aus Ant-Man and the Wasp und U.S. Agent legte sich in The Falcon and The Winter Soldier mit Bucky Barnes an.

Marvel-Blockbuster: Wann startet Thunderbolts* im Kino?

Thunderbolts* startet am 30. April 2025 in den deutschen Kinos und ist nach Captain America: Brave New World bereits der zweite MCU-Film, der uns nächstes Jahr in den Lichtspielhäusern erwartet. Danach folgt mit The Fantastic Four: First Steps im Juli noch ein dritter MCU-Beitrag 2025 auf der großen Leinwand.