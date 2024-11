Marvel-Blockbuster mit 293 Millionen Dollar Budget heute im TV: Er sollte ein ganzes Universum aufbauen, aber der Traum platzte

Heute läuft ein unfassbar teurer Marvel-Film im TV, auf den gleich mehrere Sequels und Spin-offs folgen sollten. Doch aus den Plänen wurde bisher leider nichts.

Andrew Garfield ist ein grandioser Spider-Man. Als Sandwich-Kind eingequetscht zwischen Tobey Maguire und Tom Holland, füllte er die Marvel-Rolle mit seinem ganz eigenen Charme. Sein zweiter Spidey-Auftritt The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro läuft heute im TV. Er sollte die Grundlage für gleich diverse Fortsetzungen und Spin-offs sein, auf die wir noch immer warten.

Im TV: Ein Marvel-Kracher, dessen Universum bald fortgesetzt werden könnte

Bei der Produktion von Rise of Electro hatte Sony nämlich große Pläne mit Garfield und der Amazing-Spider-Man-Reihe. Weitere große Kino-Sequels mit dem Star waren geplant, im Übrigen sollte unter anderem das Spin-off The Sinister Six mit der gleichnamigen Bösewicht-Truppe um Electro (Jamie Foxx) kommen. Doch der Deal zwischen Rechtenehmer Sony und Marvel platzte schließlich. Garfields Spinnenmann-Ära war vorbei.

Heute sieht die Aussicht auf weitere Garfield-Auftritte und die Sinister Six wieder rosiger aus. Immerhin war Spider-Man: No Way Home mit dem Spidey-Dreigestirn ein voller Erfolg. Sinister Six befindet sich offiziell noch in Entwicklung. Und ein Mitglied der Marvel-Fieslinge wird in Kürze von einem Bond-Favoriten auf die Leinwand gebracht.

Wann läuft The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro im TV?

The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro läuft am heutigen Dienstag, den 19. November 2024, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Neben den bereits genannten Stars ist unter anderem Emma Stone (La La Land) vor der Kamera zu sehen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Mai 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.