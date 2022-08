Marvel-Star macht den Tom Holland und spoilert riesige MCU-Rückkehr

Nach Tom Holland gibt ein anderer Star die Marvel-Plaudertasche. Ihr zufolge soll jetzt einer der brutalsten Helden des Franchises ins MCU kommen.

Marvel rehabilitiert seine Netflix-Stiefkinder. Marvel's Daredevil wird bald in Form von Daredevil: Born Again zurückkehren. Und auch einer der brutalsten Protagonisten des großen Superhelden-Universums bekommt offenbar einen neuen MCU-Auftritt. Das behauptet zumindest Rosario Dawson (Daredevil, The Mandalorian). Die tritt offenbar Tom Hollands Nachfolge als Franchise-Plaudertasche an.

Brutalster Marvel-Star kommt ins MCU, sagt der neue Tom Holland

Bei der Messe Chicago Comic & Entertainment Expo erklärte Dawson kürzlich:

Ich habe gestern herausgefunden, dass Marvel's The Punisher neu aufgelegt wird. Das ist meine zweite Chance, denn The Punisher war die einzige der [Netflix-Marvel-Serien] bei der ich nicht dabei war. Und ich liebe Jon Bernthal.

The Punisher erzählte bis 2019 als eine der Marvel-Serien auf Netflix die Geschichte des grobschlächtigen Rächers Frank Castle (Bernthal). Ob und in welcher Form die Serie allerdings ein Revival feiert und ob der The Walking Dead-Star wirklich an Bord sein wird, ist nicht offiziell bestätigt.

Unwahrscheinlich ist es aber nicht. Immerhin kehrt Daredevil mitsamt Hauptdarsteller in 4 MCU-Projekten zurück. Wie sich der familienfreundliche Disney-Konzerte und der blutrünstige Marvel-Held vertragen, ist eine andere Frage.

