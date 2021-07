Massig Fantasy- und Horror-Nachschub bei Netflix: Alle 56 neuen Filme und Serien der Woche

Im Programm von Netflix gibt es diese Woche wieder neue Serien und Filme zu entdecken. Was es neben der Hobbit-Trilogie und massig Fantasy- und Horror-Nachschub zu streamen gibt, präsentieren wir in unserer Übersicht.

Die Kinos öffnen endlich wieder ihre Türen, aber Netflix holt zum Gegenschlag aus und geizt nicht mit großen Starts. 56 neue Titel gibt es im Angebot des Streaming-Diensts und die Auswahl hat auf jeden Fall einige Highlights zu bieten – besonders für Fans von Horror, Action und Fantasy.

Ethan Hunt, Martin Riggs und Roger Murtaugh laden in Lethal Weapon und den ersten drei Mission Impossible-Filmen zum stahlharten Action-Nostalgie-Fest ein. Für Horror-Fans hat Netflix hingegen noch mehr Highlights im Gepäck. So feiert die mit Spannung erwartete Fear Street-Trilogie ihren Auftakt und begeistert darin mit blutigem 90er Jahre-Slasher-Horror.

Fantasy-Fans kommen diese Woche voll auf ihre Kosten und erhalten eine Einladung für eine Reise nach Mittelerde: alle drei Hobbit-Filme von Peter Jackson sind diese Woche frisch im Netflix-Angebot gelandet.

Schaut hier nochmal den Trailer zur Der Hobbit-Trilogie:

Der Herr der Ringe Der Hobbit - Trailer 4K UHD Boxen (Deutsch) HD

Und wenn ihr schon alle Sehenswürdigkeiten in Mittelerde bestaunt habt, könnt ihr euch anschließen noch mit der Warcraft-Verfilmung nach Azeroth begeben. Oder ihr stattet dem Jäger Chris Hemsworth in The Huntsman & The Ice Queen einen kurzen Besuch ab.

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.



Die 20 besten Serienstarts im Juli

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Juli-Highlights:

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Starzplay, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.



Was streamt ihr am Wochenende auf Netflix?