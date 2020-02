Matrix 4 mit Keanu Reeves: Der nächste Schauspieler der Fortsetzung steht fest

Der Cast von Matrix 4 ist immer noch nicht komplett. So erreicht uns heute die Meldung, dass sich ein weiterer Schauspieler der Fortsetzung mit Keanu Reeves angeschlossen hat.

Heute fällt die erste Klappe zu Matrix 4. In San Francisco beginnen die Dreharbeiten für die Fortsetzung mit Keanu Reeves, die später ihre Produktion auch nach Deutschland ins Studio Babelsberg verlagern wird. Der Cast wächst derweil fleißig weiter. Wie Deadline berichtet, schließt sich ein weiterer Schauspieler dem sowieso schon namhaften Ensemble an.

Matrix 4 mit Keanu Reeves castet iZombie-Star

Andrew Caldwell, bekannt aus der The CW-Serie iZombie und dem Horrorfilm Halloween Haunt, ist der neuste Schauspieler, der in der Fortsetzung an der Seite von vertrauten Gesichtern wie Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss und Jada Pinkett Smith zu sehen sein wird. Welche Rolle er in Matrix 4 spielt, ist allerdings noch nicht klar. Dafür hat Deadline ein paar andere spannende Gerüchte zusammengefasst.



So könnte Jessica Henwick, die bereits seit vergangenem Jahr zum Cast von Matrix 4 gehört, eine Figur spielen, die einer weiblichen Version von Neo in der ursprünglichen Trilogie gleichen soll. Außerdem gibt es Spekulationen, die Yahya Abdul-Mateen II als jungen Morpheus deklarieren. Das ist insofern spannend, da die Rückkehr von Laurence Fishburne bisher nicht bestätigt wurde.

Ansonsten dürfen wir uns im Rahmen von Matrix 4 auf Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Toby Onwumere, Max Riemelt und Eréndira Ibarra freuen. Die letzten drei Namen tauchten bereits auch im Cast der Netflix-Serie Sense8 auf, die von den Wachowski-Schwestern in Zusammenarbeit mit J. Michael Straczynski geschaffen wurde. Bei Matrix 4 nimmt Lana Wachowski allein auf dem Regiestuhl Platz.

Matrix 4 startet in den USA am 21. Mai 2021 in den Kinos. Wann der Film nach Deutschland kommt, ist derweil noch nicht bekannt. Bei einem Blockbuster dieser Größenordnung rechnen wir aber mit einer zeitnahen Veröffentlichung.

Gibt es einen Schauspieler, den ihr euch noch unbedingt in Matrix 4 wünscht?