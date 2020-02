Netflix-Überdosis in Matrix 4: Keanu Reeves erhält weiteren Co-Darsteller

Das Sequel Matrix 4 mit Keanu Reeves füllt weiter seinen Cast. Dafür wurde nun schon zum vierten Mal auf die Besetzung der Wachowski-Netflix-Serie zurückgegriffen.

Die Riege der Darsteller zur heiß erwarteten Fortsetzung Matrix 4 wächst und wächst. Mit dem neusten Neuzugang stellt Regisseurin Lana Wachowski nun einmal mehr unter Beweis, dass sie gern auf alte Bekannte zurückgreift: Denn nun hat es bereits das vierte Castmitglied aus der Netflix-Serie Sense8 ins Matrix-Sequel geschafft hat.

Deadline berichtete als erstes von der Besetzung von Brian J. Smith in Matrix 4. Zur konkreten Rolle des 38-jährige US-amerikanische Schauspieler ist allerdings trotz allem, was wir zu Matrix 4 wissen noch nichts bekannt. Wir können nur spekulieren, ob er zu Keanu Reeves Verbündetem oder Gegner wird.

Matrix 4: Keanu Reeves trifft auf Sense8-Star Brian J. Smith

Der in Matrix 4 neu besetzte Brian J. Smith hatte zwischen 2015 und 2018 in der Wachowski-Netflix-Serie Sense8 den Polizisten Will Gorski gespielt, also eine der acht Hauptfiguren, die alle auf unerklärliche Weise miteinander verbunden waren. Darüber hinaus können Zuschauer ihn aus Gossip Girl und aus der neuen Bourne-Serie Treadstone kennen.



Dass Filmemacher gern zum wiederholten Mal mit Schauspielern zusammenarbeiten, zu denen sie ein gutes Verhältnis haben, ist nichts Neues. Dass es so viele auf einmal (und so viele aus dem gleichen Werk) sind, ist aber doch eher ungewöhnlich, wenn wir nicht gerade von Wes Anderson reden. Immerhin sind 4 Darsteller mathematisch gesehen schon die Hälfte der titelgebenden Sense8.

Matrix 4: Keanu Reeves erhält viele Co-Stars aus Netflix' Sense8

Nicht alle vier Seriendarsteller, aber immerhin drei der für Matrix 4 an der Seite von Keanu Reeves gecasteten Schauspieler, gehörten dabei in Netflix' Sense8 zu den titelgebenden Protagonisten.

Neben Polizist Will Gorski, zählen zur wiederkehrenden Sense8-Besetzung nämlich noch die Schauspieler des nigerianischen Busfahrer Van Damn (nach der Umbesetzung in Staffel 2), des deutschen Kriminelle Wolfgang und der Schauspieler-Freundin Daniela Velázquez, also:

Da die Dreharbeiten bereits angelaufen sind und Keanu Reeves/Neo schon in San Francsico unheilvoll allein im Regen und auf dem Motorrad mit Trinity sowie durch die Luft fliegend gesichtet wurde, ist auch der Rest des Casts von Matrix 4 natürlich schon stattlich gewachsen:



Und wer weiß: Vielleicht schafft es ja noch ein weiteres Sense8-Castmitglied aus der Netflix-Serie zu Matrix 4 auf die große Leinwand, wenn der Film 2021 fertig ist. Jeder Fan der wunderbaren Wachowski-Serie kann diese "Überdosis" sicherlich nur begrüßen.

Habt ihr Sense8 gesehen und freut euch über das Wiedersehen im Cast von Matrix 4?