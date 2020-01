Matrix 4 mit Keanu Reeves: Jetzt ist auch ein deutscher Star dabei

Der Cast von Matrix 4 hört nicht auf, zu entzücken. Nachdem uns letztes Jahr schon einige vielversprechende Namen erreichten, ist nun auch ein deutscher Schauspieler dabei.

In Kürze beginnen die Dreharbeiten zu Matrix 4, doch der Cast ist noch nicht komplett. Nachdem bereits im vergangenen Jahr einige vielversprechende Namen enthüllt wurden, die sich der Fortsetzung mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss anschließen, trudelt nun ein deutscher Schauspieler mit Wachowski-Verbindung ein.

Sense8-Star Max Riemelt stößt zu Matrix 4 mit Keanu Reeves

Max Riemelt ergänzt den Cast von Matrix 4. Das verkündete der Schauspieler mehr oder weniger verschlüsselt auf seinem Instagram-Account (via Coming Soon). Nachfolgend haben wir euch den entsprechenden Post eingebettet, der das wohl bekannteste Matrix-Motiv zitiert mit den Hashtags "happy" und "newmovie" versehen ist. Am wichtigsten ist jedoch ein anderer: "#matrix4" - die Botschaft ist eindeutig.

Neben Max Riemelt tauchen im Rahmen von Matrix 4 Neil Patrick Harris und Aquaman-Bösewicht Yahya Abdul-Mateen II erstmals in die künstliche Welt der Maschinen ein. Auch Jonathan Groff (Mindhunter) und Jessica Henwick (Game of Thrones) sind neu im Matrix-Universum. Besonders schön ist zudem die Reunion zwischen Max Riemelt und Toby Onwumere, beide waren in der Wachowski-Netflix-Serie Sense8 zu sehen.

Allgemein wirkt es momentan so, als würde Lana Wachowski, die bei Matrix 4 die Regie übernimmt, viele talenierte Film- und Serienschaffende versammeln, mit denen sie bereits zuvor zusammengearbeitet hat. Dazu gehören ebenso Cloud Atlas-Autor David Mitchell und Aleksandar Hemon (ebenfalls aus der Sense8-Ecke), die zusammen mit Lana Wachowski das Drehbuch schreiben.

Matrix 4 startet in den USA am 21. Mai 2021 in den Kinos. Das ist der gleiche Tag, an dem voraussichtlich auch John Wick: Kapitel 4 (ebenfalls mit Keanu Reeves in der Hauptrolle) die große Leinwand erobern wird. Wann der Film nach Deutschland kommt, ist derweil noch unklar. Mit einer zeitnahen Veröffentlichung ist aber zu rechnen.

