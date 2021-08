Matthias Schweighöfers großer Netflix-Blockbuster hat jetzt ein Startdatum, das alle Horror-Fans glücklich macht

Matthias Schweighöfer darf sich bei Netflix mit Army of Thieves austoben. Sein Netflix-Blockbuster startet kurz vor Halloween. Wie viel Horror kommt im Film vor?

Der Safe ist geknackt, das Startdatum für Matthias Schweighöfers Army of the Dead-Prequel ist bekannt: Am 29. Oktober 2021 kommt Army of Thieves direkt zu Netflix. Damit bringt der Streamingdienst Schweighöfers starbesetztes Netflix-Regie-Debüt wohl als großes Halloween-Highlight in Stellung. Der 29. Oktober, ein Freitag, wird zum Festtag für Horror-Fans.

Horror-Heist? Was für ein Film wird Matthias Schweighöfers großes Netflix-Regie-Debüt?

Jahrelang drehte Matthias Schweighöfer in Deutschland Komödien und trug dabei Til Schweigers Erfolgsanzug auf. Für Netflix darf er bei einem Genre-Film Regie führen. Army of Thieves gehört zu einem neuen Zombie-Universum, das Zack Snyder (Batman vs Superman) mit Army of the Dead eröffnete (ein Sequel kommt).

Nun spielt Army of Thieves aber vor dem Ausbruch der Zombies in Las Vegas. Der Film erzählt die Vorgeschichte von Schweighöfers beliebtem Safeknacker Ludwig Dieter. Wie viel Horror, wie viel Zombie ist in Army of Thieves?

Produzentin Deborah Snyder stellte bei der ComicCon@Home in San Diego klar:

Wir mochten die Idee, dass es in einer Zeit spielt, in der Zombies in der Welt schon existieren, aber es ist kein Zombiefilm. [...] Für mich ist es eher ein romantischer, komödiantischer Heist-Film [...]. Er spielt sich in einer Welt ab, in der es Zombies in den USA gibt und das führt zur Instabilität des Bankensystems. (via Gizmodo)

Über dieist ansonsten nicht viel bekannt. Ludwig wird von einer mysteriösen Frau zu einer Mitgliedschaft in einer Gruppe gesuchter Krimineller überredet. Die Bande will der Reihe nach die am schwersten zu knackenden Safes in Europa aufbrechen.

Mehr dazu: Matthias Schweighöfers Spin-off unterscheidet sich extrem von Zack Snyders Zombie-Action

Stars wie Ruby O. Fee, Nathalie Emmanuel (Game of Thrones) und Guz Khan sind Teil des Teams.

