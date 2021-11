MCU-Star gerät in Sex-Skandal: Erster Trailer zur Pamela Anderson-Serie begeistert mit unglaublicher Verwandlung

Das turbulente Leben von Pamela Anderson kommt als Serie, die sich um den Sextape-Skandal dreht. Schaut den ersten Trailer, der auch MCU-Darsteller Sebastian Stan und weitere Stars zeigt.

Vor knapp einem Jahr haben wir erstmals darüber berichtet, dass Pamela Andersons Leben und vor allem der Abschnitt des Sextape-Skandals mit ihrem damaligen Ehemann Tommy Lee als Serie adaptiert wird.

Mittlerweile ist Pam & Tommy mit Lily James und Bucky Barnes-Darsteller Sebastian Stan aus dem MCU abgedreht und ihr könnt jetzt den ersten Trailer schauen. Der zeigt neben dem titelgebenden Paar zwei weitere wichtige Personen der wahren Geschichte.

Erster Trailer zu Pam & Tommy zeigt unglaubliche Pamela Anderson-Verwandlung

Der kurzweilige erste Eindruck aus der Serie stellt den Elektriker Rand Gauthier (Seth Rogen) in den Mittelpunkt der Ereignisse. Ihm gelang in den 90ern der Diebstahl des privaten Sextapes von Pamela Anderson (Lily James) und Rockstar-Ehemann Tommy Lee (Sebastian Stan). Vor dem Leak wendet er sich an den Ex-Pornostar und -Produzenten Uncle Miltie (Nick Offerman).

Schaut den ersten Trailer zu Pam & Tommy:

Pam & Tommy - S01 Teaser Trailer (English) HD

Die beeindruckendste Verwandlung im Trailer zeigt aber Lily James. Der Star aus Filmen wie Baby Driver und Cinderella ist kaum wiederzuerkennen und sieht dem Vorbild zum Verwechseln ähnlich. Ihre Szenen in der Vorschau wirken so, als würden wir wirklich der realen jüngeren Pamela Anderson zuschauen.

Für Pam & Tommy führte Craig Gillespie Regie, der mit dem Biopic I, Tonya schon gezeigt hat, dass er eine reale Geschichte sehr gut zwischen abgefahrener Unterhaltung und ernsten Zwischentönen balancieren kann. In den USA startet die Serie am 2. Februar 2022 bei Hulu. Da die Inhalte des Senders bei uns zu Disney+ kommen, dürften wir Pam & Tommy dann zeitnah bei dem Streamingdienst zu sehen kriegen.

