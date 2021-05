MCU-Star kehrt mit spannender Rolle zu Marvel zurück - und hat dafür sogar Keanu Reeves und Brad Pitt geschlagen

Nach seiner Rolle als Quicksilver im MCU hat sich Aaron Taylor-Johnson eine neue Marvel-Rolle geschnappt. Als Kraven the Hunter hat er starke Konkurrenz hinter sich gelassen.

Neben den Blockbustern des Marvel Cinematic Universe (MCU) wächst zurzeit auch ein kleineres Marvel-Filmuniversum, das sich auf Figuren rund um das Spider-Man-Franchise konzentriert. Der größte Hit daraus ist bislang der abgefahrene Tom Hardy-Antiheldenfilm Venom. In Zukunft erwarten uns noch weitere Blockbuster wie das Sequel Venom 2, Morbius mit Jared Leto und Kraven the Hunter.

Jetzt steht fest, wer die Hauptrolle in Letzterem spielt. Nach seinem MCU-Auftritt als Quicksilver in Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron kehrt Aaron Taylor-Johnson laut Deadline als Kraven the Hunter zu Marvel zurück. Beim Casting-Prozess hat er außerdem starke Konkurrenz ausgestochen.

Kraven the Hunter ist einer von Spider-Mans gefährlichsten Gegnern

In den Marvel-Comics ist Kraven, der in Wirklichkeit Sergei Kravinoff heißt, der Sohn russischer Aristokraten, die zur Zeit der Oktoberrevolution lebten. Nach dem Tod seiner Eltern bereist Sergei die Welt. Bei seinen Abenteuern trainiert er seine Fähigkeiten, um zu überleben.



© Marvel Comics Kraven the Hunter

Als es ihn irgendwann nach New York verschlägt, gerät er mit Spider-Man aneinander und macht Jagd auf die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Als perfider Stratege und ausgestattet mit hervorragenden Künsten wie Fallenlegen, Schwachpunkte erkennen und anvisieren sowie durch den Einsatz verschiedenster Gifte ist Kraven the Hunter einer von Spider-Mans gefährlichsten Gegnern.

Noch mehr lesen: Das solltet ihr über den Marvel-Schurken Kraven wissen

Für Aaron Taylor-Johnson ist Kraven the Hunter die dritte Rolle in einem Superhelden-Franchise. Neben seinem Auftritt als Pietro Maximoff aka Quicksilver im MCU war er auch als untypischer Held in dem schräg-brutalen Spaß Kick-Ass zu sehen. Für Kraven the Hunter war allerdings nicht nur Taylor-Johnson im Gespräch.

Aaron Taylor-Johnson hat für Marvel-Rückkehr große Namen ausgestochen

Wie Comic Book berichtet, hat Deadline-Reporter Justin Kroll auf Twitter weitere Stars enthüllt, die Sony für Kraven the Hunter in die engere Auswahl genommen hat. Das Studio ist laut Kroll auf Brad Pitt, Keanu Reeves, Tenet-Star John David Washington und Star Wars-Star Adam Driver wegen der Rolle zugekommen.

Der Deadline-Reporter schreibt in seinem Tweet auch darüber, wieso sich Sony am Ende für Aaron Taylor-Johnson entschieden hat. Der Star spielt auch in dem kommenden Actionthriller Bullet Train neben Brad Pitt mit und soll das Studio mit seiner Leistung weggeblasen haben. Dass Taylor-Johnson damit im direkten Vergleich mit Pitt triumphieren konnte, ist auf jeden Fall schon jetzt eine beeindruckende Leistung.

© Disney Quicksilver und Wanda Maximoff in Avengers 2

Zur Handlung des Kraven the Hunter-Films ist noch nichts bekannt. Regie wird J.C. Chandor führen, der bisher Filme wie All Is Lost, A Most Violent Year und das Netflix-Actiondrama Triple Frontier gedreht hat. In den USA soll Kraven the Hunter am 13. Januar 2023 ins Kino kommen.

Podcast für MCU-Fans: Alle 17 neuen Marvel-Serien im Überblick

WandaVision hat eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ begonnen. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf die 17 neuen Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Matthias, Max und ich haben sich die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns nach der Avengers-Sitcom WandaVision demnächst bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles zu den neuen Serien, welche wirklich Highlight-Potenzial haben und welche unser Interesse kaum wecken können.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.