Megan Fox als Vampir im Netflix-Horrorfilm: Erster Trailer für Night Teeth mit Vikings- und Game of Thrones-Stars

Megan Fox, Vikings-Star Alexander Ludwig und Game of Thrones-Darsteller Alfie Allen machen den Netflix-Horrorfilm Night Teeth unsicher, dessen erster Trailer diese Woche erschienen ist.

Collateral mit Vampiren verspricht der erste Trailer für den Netflix-Streifen Night Teeth – und ein bisschen mehr. Immerhin taucht der Horrorstreifen auch in die Intrigen und Verschwörungen der Blutsauger von Los Angeles ein. Mit dabei sind Megan Fox, Sydney Sweeney, Alexander Ludwig und Alfie Allen.

Schaut euch den Trailer für den Netflix-Horrorfilm an:

Night Teeth - Trailer (English) HD

Worum geht's in Night Teeth bei Netflix?

Im Netflix-Film Night Teeth bringt der Chauffeur Benny (Jorge Lendeborg Jr.) während einer Nacht in Los Angeles zwei junge Frauen von einer Party zur nächsten. Aus einer normalen Partynacht entwickelt sich tödlicher Ernst, als Benny erkennt, dass es sich bei den beiden Fahrgästen um Vampire handelt.

Megan Fox kriegt Gesellschaft von Stars aus Vikings und Game of Thrones

Hauptdarsteller Jorge Lendeborg Jr. (Spider-Man: Far From Home) bekommt es in dem Vampirsteifen mit einem Ensemble zu tun, dass sich sehen lassen kann. Insatiable-Hauptdarstellerin Debby Ryan sitzt neben Lucy Fry (Vampire Academy) in der Limo.

Zu ihren Bekanntschaften im Film gehören Transformers-Star Megan Fox und Euphoria- und The White Lotus-Darstellerin Sydney Sweeney, Vikings-Recke Alexander Ludwig und Game of Thrones-Verräter Alfie Allen. Regisseur Adam Randall drehte zuvor den Thriller I See You mit Helen Hunt und den Maisie Williams-Film iBoy.

Podcast: Die besten Netflix-Filme 2021

Netflix-Filme haben nicht immer den besten Rufen, doch wer genau hinsieht, kann einige tolle Streifen im Programm der selbst produzierten Originals und eingekauften Exclusives entdecken. Die 10 besten Netflix-Filme 2021 könnt ihr im Rückblick von Streamgestöber nachhören:

Die Film-Tipps des aktuellen Netflix-Jahres reichen dabei von spannenden Dokumentationen bis zu ungewöhnlicher Action und spaßigen Animationsfilmen für die ganze Familie.