Mindfuck-Thriller und aufregender Horror neu bei Amazon Prime: Alle 40 Filme und Serien der Woche

Bei Amazon Prime könnt ihr diese Woche aus vielen verschiedenen Genres und interessanten Titeln auswählen. Darunter ein gruseliger Horrorfilm und die neue Serie mit The Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco.

Wie immer gibt es auch diese Woche viele neue Filme und Serien im Abo von Amazon Prime Video zu entdecken. Wir stellen euch ein paar Highlights vor und präsentieren die komplette Übersicht aller neuen Titel zum Wochenende.

Für Horrorfans lohnt sich neben Winchester vor allem ein Blick auf The Vigil - Die Totenwache. In dem gruseligen Film soll ein Mann aus der jüdisch-orthodoxen Gemeinde New Yorks eine Nacht lang Totenwache halten. Dabei wird er von seltsamen Ereignissen immer stärker in einen Strudel des Grauens gerissen.

Wer lieber einen Psychothriller mit Mindfuck-Garantie schauen will, kann bei Amazon Prime ab sofort Stay streamen. In dem Film mit Stars wie Ryan Gosling und Ewan McGregor will ein Psychiater den angekündigten Selbstmord eines Patienten verhindern, wobei sich verschiedene Wirklichkeitsebenen vermischen.

Für Serienfans lohnt sich diese Woche The Flight Attendant. Darin wird The Big Bang Theory-Star Kaley Couco als Flugbegleiterin in einen Mordfall verwickelt. Herausgekommen ist ein schwarzumorig-blutiger Mix aus Intrigen, falschen Identitäten und Geheimnissen der Vergangenheit.

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

The Flight Attendant - Staffel 1

What's Up in Space: The Solar System For Kids - Staffel 1

Rentnercops - Staffel 1-4

Benza English - Staffel 1



De viaje con los Derbez - Staffel 1

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht zwingend final, da Amazon am Wochenende häufig noch zusätzliche Filme und Serien unangekündigt bringt.

Jetzt im Podcast: Die 18 größten Streaming-Highlights im April 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an April-Highlights:

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+, Apple TV+ und TV NOW geprüft und stellen euch die 18 großen Serien-Highlights des Monats vor. Vom Horror-Geniestreich Ash vs. Evil Dead bis zum heiß ersehnten Fantasy-Epos Shadow and Bone.