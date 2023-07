Mission Impossible ist noch nicht zu Ende: Wann und wie es mit Dead Reckoning 2 weitergeht

Der Start des nächsten Mission Impossible-Films ist nicht mehr fern. Wann und wie es nach dem dramatischen Schluss mit Dead Reckoning Teil 2 weitergeht und wer zurückkehrt, könnt ihr hier nachlesen.

Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins feiert seinen Kinostart am 13. Juli 2023 und wer beim Titel des Action-Blockbusters noch nicht stutzig geworden ist, wird sich spätestens am Ende des Films die drängende Frage stellen, wann die Fortsetzung Mission: Impossible 8 - Dead Reckoning Teil Zwei kommt. Denn trotz euphorischer Reaktionen bleibt das neue Abenteuer von Ethan Hunt (Tom Cruise) uns einige Antworten schuldig.

Wann startet Mission Impossible - Dead Reckoning Teil Zwei?

Bisher lagen immer drei bis fünf Jahre zwischen den Starts der einzelnen Ethan-Hunt-Abenteuer. Doch da der neuste Mission Impossible-Film teilweise im Doppelpack mit seinem Nachfolger gedreht wurde, ist die Wartezeit auf Teil 8 deutlich kürzer: Dead Reckoning 2 hat bereits einen deutschen Kinostart am 27. Juni 2024 – also in nicht einmal einem Jahr.

Paramount Mission Impossible-Neuzugang Grace mit Ethan Hunt

Mission Impossible 8: Was erwartet uns im 2. Teil von Dead Reckoning?

Achtung, ab hier folgen massive Spoiler zu Mission Impossible 7: Im 1. Teil von Dead Reckoning jagt Ethan Hunt einem Schlüssel hinterher, mit dem sich die Bedrohung einer neuen KI-Entität kontrollieren oder zerstören lässt. Obwohl sein Gegenspieler Gabriel (Esai Morales) lange die Oberhand zu haben scheint, ist Tom Cruises Figur am Ende des Films endlich im Besitz beider notwendiger Schlüssel-Teile. Doch der Schlüssel braucht noch ein Schloss und so muss Ethans Weg ihn in Teil 2 unters Eis zum versenkten U-Boot Sewastopol führen, von dem er durch Paris (Pom Klementieff) weiß.

Mit dem Schlüssel hält dieses am Anfang von Mission Impossible 7 gezeigte U-Boot die Lösung zu der Frage bereit, wie die künstliche Intelligenz (dank Beta-Tests und Quellcodes) besiegt werden kann. Denn die KI droht, die mittlerweile größtenteils digital abhängige Welt ins Chaos zu stürzen. Doch weil sein Gegenspieler der einzige ist, der den genauen Ort des torpedierten U-Boots kennt, braucht Ethan Gabriel, um an sein Ziel zu kommen.

Paramount Antagonist Gabriel in Mission Impossible: Dead Reckoning

Das erneute Zusammentreffen der erbitterten Feinde dürfte genügend Zündstoff für den zweiten Film bieten. Denn zum einen hat Ethan nach Ilsa Fausts (Rebecca Ferguson) Tod noch eine Rechnung mit Gabriel offen, die er erst begleichen kann, wenn das U-Boot gefunden ist. Zum anderen aber muss Mission Impossible 8 uns auch noch erklären, was in Ethans Vergangenheit vor seiner IMF-Karriere zwischen den zwei alten Bekannten vorgefallen ist und was eine gewisse Marie (Mariela Garriga) damit zu tun hatte.

Neue aberwitzige Stunts und Masken-Täuschungen sind uns in Dead Reckoning 2 sicher. Zugleich wird es ein Wiedersehen mit vielen bekannten Figuren geben.

Welche Figuren kehren zurück im Sequel Mission Impossible 8 - Dead Reckoning Teil Zwei?

Folgende Cast-Mitglieder, die schon in Mission Impossible 7, oder sogar noch früher dabei waren, sollen in Dead Reckoning 2 wieder Auftritte haben:

Wer stößt in Teil 2 von Dead Reckoning neu zur Mission Impossible-Besetzung dazu?

Einige neue Schauspielerinnen und Schauspieler, die in Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Zwei zum Cast dazustoßen, sind ebenfalls schon bekannt:

Wie gut ist Mission: Impossible 7 mit Tom Cruise?

