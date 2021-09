Mit Sci-Fi-Mindfuck und Netflix-Meisterwerk: Die 5 besten Scarlett Johansson-Filme außerhalb von Marvel

Mit Black Widow verabschiedet sich Scarlett Johansson aus dem MCU. Wir stellen euch 5 Filme der Schauspielerin außerhalb von Marvel vor, die ihr unbedingt gesehen haben solltet.

Nach über 10 Jahren im Marvel Cinematic Universe (MCU) hat sich Scarlett Johansson mit dem Black Widow-Solofilm von ihrer Rolle als Superheldin Natasha Romanoff verabschiedet.

Grund genug für uns, mal wieder auf alle Filme mit der Schauspielerin zu schauen, die nichts mit Marvel zu tun haben. Ich empfehle euch hier meine 5 Scarlett Johansson-Lieblingsfilme außerhalb des MCU.

Die 5 besten Scarlett Johansson-Filme: Die Coming-of-Age-Perle Ghost World

Die Comic-Adaption Ghost World gehört zu den früheren Filmen mit Scarlett Johansson und ist heute deutlich weniger bekannt als viele andere Werke mit ihr. Trotzdem lohnt es sich, diese wunderbare Coming-of-Age-Perle zu entdecken. Regisseur Terry Zwigoff schuf eine verschrobene und gleichzeitig aufrichtige Liebeserklärung an diejenigen, die keinen Platz in der Gesellschaft finden können.

An die, die nach dem Schulabschluss da stehen und gar nicht daran denken wollen, sich in das vorgeschriebene System aus routiniertem Funktionieren, höflichen Oberflächlichkeiten und verlogenem Regelwerk einzugliedern. Und an alle, die auf Partys eher an der Seite stehen, da sie sich mit niemanden im Umkreis der feiernden Meute identifizieren können.

Schaut hier noch einen Trailer zu Ghost World:

Ghostworld - Trailer (Deutsch)

Ghost World ist einer dieser Filme, die ihrem Zielpublikum ganz tief aus der Seele sprechen. Ein Geschenk, das von Generation zu Generation weitergereicht werden kann und trotz des fortschreitenden Alters des Films immer wieder aufs Neue genau den richtigen Nerv bei denen trifft, die sich von den Kernthemen direkt angesprochen fühlen und auch ihren Platz in der Welt suchen.

Die 5 besten Scarlett Johansson-Filme: Das emotionale Meisterwerk Lost in Translation

Kaum ein Film schildert das Gefühl von Einsamkeit und Orientierungslosigkeit in der Großstadt so eindringlich wie Sofia Coppolas Meisterwerk Lost in Translation. Darin spielen Scarlett Johansson und Bill Murray zwei verlorene Seelen, die sich im neondurchfluteten Tokio zufällig finden und unglaublich wertvolle Momente miteinander verbringen.

Schaut hier noch den Trailer zu Lost in Translation:

Lost in Translation - Trailer (Deutsch)

Viele Szenen in Lost in Translation sind unvergesslich, doch nur wenige Abschiedsszenen des Kinos brennen sich so sehr ein wie das letzte geheimnisvolle Flüstern, von dem wir die Worte dahinter hoffentlich nie erfahren werden.

Die 5 besten Scarlett Johansson-Filme: Der rätselhafte Sci-Fi-Mindfuck Under the Skin

Wir haben das verstörende Science-Fiction-Juwel Under the Skin nicht ohne Grund auf Platz 4 unserer 100 besten Filme des letzten Jahrzehnts gewählt. In einer ihrer überragendsten Rollen verwandelt sich Scarlett Johansson in Jonathan Glazers Film in ein Alien in Menschengestalt, das einen rätselhaften Plan zu verfolgen scheint.

Schaut hier noch einen Trailer zu Under the Skin:

Unter The Skin - Trailer (Deutsch) HD

Neben herausragend befremdlichen Bildern und Klängen im Stil von David Lynchs surrealen Albtraum-Visionen entwickelt sich Under the Skin immer mehr zur bitteren Parabel über die menschliche Ablehnung des Fremden sowie zum Sci-Fi-Sinnbild von Isolation und Einsamkeit.

Die 5 besten Scarlett Johansson-Filme: Der abgefahrene Actionkracher Lucy

Wer von Scarlett Johansson als Superheldin nach dem MCU nicht genug bekommt, sollte unbedingt einen Blick auf Luc Bessons Lucy werfen. Der Sci-Fi-Actionkracher ist abgedrehter und radikaler als alle Marvel-Blockbuster der letzten 12 Jahre zusammen.

Hier könnt ihr noch einen Lucy-Trailer schauen:

Lucy - Trailer 2 (Deutsch) HD

Lucy macht die Schauspielerin zur übermächtigen Kampfmaschine, die sich irgendwann sogar zwischen Raum und Zeit bewegt. Dabei mixt Luc Besson schicke Hochglanz-Action mit überzogenen Gaga-Elementen, bis in diesem Fiebertraum von einem Sci-Fi-Actionfilm sogar Dinos auftauchen. Bei Netflix könnt ihr Lucy zurzeit im Abo streamen, was ich nur jedem empfehlen kann.

Die 5 besten Scarlett Johansson-Filme: Das intensive Netflix-Highlight Marriage Story

Ebenfalls bei Netflix könnt ihr dauerhaft das wahnsinnig intensive Ehedrama Marriage Story streamen. Eines der besten Netflix-Originals überhaupt zeigt Scarlett Johansson und Adam Driver in schauspielerischer Höchstform, wenn die verheirateten Figuren der beiden eine Scheidung wollen, was immer wieder zu unangenehmen bis schwer erträglichen Streitszenen führt.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Marriage Story schauen:

Marriage Story - Trailer (Deutsche UT) HD

Doch Marriage Story ist nicht nur ein niederschmetternder und deprimierender Scheidungskrieg. Der Ritt durch die Hölle der zerbrochenen Zwischenmenschlichkeit bringt auch die kleinen Momente zum Vorschein, in denen es noch Hoffnung gibt.

Die besten Netflix-Filme 2021

Netflix-Filme haben nicht immer den besten Ruf, doch wer genau hinsieht, kann einige tolle Streifen im Programm der selbst produzierten Originals und eingekauften Exclusives entdecken. 10 Empfehlungen könnt ihr im Rückblick von Streamgestöber nachhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Tipps der besten Netflix-Filme des aktuellen Jahres reichen dabei von spannenden Dokumentationen bis zu ungewöhnlicher Action und spaßigen Animationsfilmen für die ganze Familie.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das für euch keinerlei Auswirkungen.