Muss für Sci-Fi-Fans: Die letzte Staffel der wichtigsten Star Trek-Serie der letzten 20 Jahre jetzt schon auf Blu-ray vorbestellen

In diesem Jahr hat Star Trek: Discovery mit Staffel 5 ein Ende gefunden und diese könnt ihr euch jetzt auf Blu-ray und DVD fürs Heimkino vorbestellen.

Nach ihrem Streaming-Einstand im April bei Paramount+ erscheint die letzte Staffel von Star Trek: Discovery am 22. August 2024 auch auf Disc. Die wohl wichtigste Star Trek-Serie der letzten 20 Jahre war zuletzt besser als je zuvor und zur Disc-Heimkinoveröffentlichung hat Amazon exklusiv eine limitierte Steelbook-Edition auf Blu-ray zum Vorbestellen *. Wahlweise gibt es auch die Standard-Version * und eine DVD-Fassung *.



Jetzt die limitierte Steelbook-Edition sichern Deal Zu Amazon

Das bietet Staffel 5 von Star Trek: Discovery

In 10 Episoden mit 9 Stunden und 36 Minuten Laufzeit folgt die fünfte und letzte Staffel der Serie erneut Captain Burnham (Sonequa Martin-Green) und der Crew der U.S.S. Discovery quer durch die Galaxis bei dem Versuch, ein uraltes Geheimnis zu enthüllen. Doch gefährliche Feinde sind ebenfalls auf der Suche und schrecken dabei vor nichts zurück.

Ursprünglich nicht als Finale geplant, wurde die 5. Staffel nach dem beschlossenen Ende dank zusätzlicher Drehtage zum Abschluss gebracht und verbreitet generell eine gewisse Umbruchstimmung. Charaktere stehen an Scheidewegen und müssen wichtige Entscheidungen treffen, während es außerdem aufregende Settings und Szenarien gibt, die es so in der Serie noch nicht zu sehen gegeben hat.



Die Kollektion zu Staffel 5 auf mehreren Discs enthält neben den Episoden auch über eine Stunde an Bonusmaterial, darunter zur Entstehung der Staffel und der Charaktere sowie einen Audiokommentar, eine Deleted Scene und noch einiges mehr. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon *.

Schaut hier noch einen Trailer zu Star Trek: Discovery Staffel 5:

Star Trek: Discovery - S05 Trailer (Deutsch) HD

Star Trek ohne Discovery: Die Reise geht weiter

Jetzt zum Angebot: Die limitierte Steelbook-Edition bei Amazon sichern *



Während Star Trek: Discovery am Ende ist, werden Fans des Sci-Fi-Franchise seit Anfang Juli mit Staffel 2 der Animationsserie Star Trek: Prodigy bei Netflix bedient und mit Star Trek: Lower Decks im Comic-Stil ab Herbst in Staffel 5 bei Paramount+. Derweil soll esmit Staffel 3 von Star Trek: Strange New Worlds weitergehen und voraussichtlich mit dem Debüt von Star Trek: Starfleet Academy , jeweils bei Paramount+.

Darüber hinaus sind bekanntlich auch noch vier Filme im Kommen, darunter Star Trek: Section 31, ein Star Trek Prequel, Star Trek 4 und ein Film auf Basis der Serie Star Trek: Picard, der aber derzeit wohl bestenfalls noch in der Konzeption und noch nicht offiziell angekündigt ist. Zum ersten Star Trek-Film seit acht Jahren gab es erst kürzlich einen ersten Trailer.

Für die Fans einer der bedeutendsten Science-Fiction-Reihen überhaupt gibt es also in nächster Zukunft jede Menge neues Material zu sehen, wobei dank unterschiedlicher Aufmachungen der Produktionen für jeden etwas dabei sein dürfte.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.