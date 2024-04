Nach ihrem versautesten Film wird Jennifer Lawrence für Martin Scorsese zur Hollywood-Ikone

Nachdem Jennifer Lawrence zuletzt in der Komödie No Hard Feelings zu sehen war, soll sie nun für Martin Scorsese vor der Kamera stehen - und dabei eine echte Hollywood-Größe mimen.

Mit Killers of the Flower Moon hat Martin Scorsese einen der besten Filme des Jahres 2023 abgeliefert. So konnte sich der Film im Moviepilot-Jahresranking einen beachtlichen 6. Platz sichern. Das ist für den mittlerweile 81-jährigen Regisseur jedoch kein Grund sich auszuruhen. Im Gegenteil: Scorsese plant bereits neue Projekte. Darunter befindet sich ein Jesus-Film, bei dem er Silence-Star Andrew Garfield vor der Kamera haben will.

Zusätzlich möchte Scorsese auch das Leben einer weiteren historischen Persönlichkeit auf die große Leinwand bringen. Dieses Mal widmet er sich jedoch dem alten Hollywood und der Musik-Branche. Denn in dem Film soll es um Frank Sinatra gehen, der unter dem Spitznamen Old Blue Eyes für Songs wie New York, New York oder My Way bekannt war.

Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence in Martin Scorseses Biopic zu Frank Sinatra

Wie Variety berichtet, befindet sich das Projekt aktuell in der Planungsphase. Während Tina Sinatra, die den Nachlass ihres Vaters verwaltet, dem Biopic noch nicht offiziell zugestimmt hat, soll sich Scorsese bereits nach einem namhaften Cast umgeschaut haben. Für die Rolle von Frank Sinatra habe er dabei einen seiner Stamm-Stars im Sinn: Leonardo DiCaprio in die Rolle der Musik-Legende schlüpfen. Weiterhin soll Jennifer Lawrence (Die Tribute von Panem) Sinatras zweite Ehefrau, Ava Gardner, verkörpern.

Concorde Leonardo DiCaprio in Shutter Island

Gardner machte sich mit Filmen wie Mogambo und Die barfüßige Gräfin einen Namen und galt als einer der größten Hollywood-Stars der 1940er und 50er Jahre. Sie ging eine Affäre mit Sinatra ein, als dieser noch mit Nancy Barbato (der Mutter von Tina Sinatra) verheiratet war und heiratete den Sänger und Schauspieler erst 1951. Ob Barbato ebenfalls als Figur in dem Biopic auftauchen soll, ist bisher nicht bekannt.

Nachdem Scorsese Film Killers of the Flower Moon mit Apple produzierte, hat nun auch Sony Interesse an dem Biopic angemeldet.

