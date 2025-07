Nach Kritik an Harry Potter-Serie: Lucius Malfoy-Star Jason Isaac schießt gegen rassistische Fans

Paapa Essiedu soll in der Harry Potter-Serie Snape spielen und ist rassistischen Anfeindungen ausgesetzt. Der ehemalige Lucius Malfoy-Darsteller Jason Isaacs kommt ihm jetzt zur Hilfe.

Die Harry Potter-Serie ist derzeit in aller Munde. Der Voldemort-Darsteller gab seinem Nachfolger bereits Tipps, ein neuer Hogwarts-Express entsteht und die neuen Drehbücher sollen angeblich sehr gut sein. Aber selbst in dieser frühen Phase zeigten sich schon die hässlichen Seiten des Wizarding World-Rauschs: Der neue Snape-Darsteller Paapa Essiedu wurde aufgrund seiner Hautfarbe rassistisch im Internet attackiert. Lucius Malfoy-Star Jason Isaacs lässt es den Täter:innen nicht durchgehen.

Harry Potter-Star Jason Isaacs verteidigt Paapa Essiedu: "Sie werden es bereuen"

Im Gespräch mit Collider erklärte Isaacs:

Paapa Essiedu ist einer der besten Schauspieler, die ich je gesehen habe. Einige Leute waren online unverschämt zu ihm. Sie verhalten sich rassistisch. Der gesamte Cast der Harry Potter-Serie ist toll. Sie [die rassistischen Fans] werden es bereuen, wenn sie sehen, was [Paapa Essiedu] vor der Kamera alles macht.

Isaacs, der kürzlich bereits seinem Malfoy-Nachfolger das Vertrauen aussprach, weiß, was er sagt – Essiedu ist alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Zu sehen war er unter anderem im Horror-Spektakel Men und dem gefeierten Drama The Outrun. Viele werden ihn auch aus der Serie I May Destroy You kennen.

Wann kommt die Harry Potter-Serie?

Für die Harry Potter-Serie gibt es bisher noch kein offizielles Startdatum. Wir rechnen allerdings erst Ende 2026 oder Anfang 2027 mit einer Veröffentlichung. Die Dreharbeiten zu Staffel 1 sollen in den nächsten Wochen beginnen.

Podcast: Was erwartet uns mit der Harry Potter-Serie?

Der US-Sender HBO verfilmt die Harry Potter-Bücher erneut, nach der beliebten Fantasy-Filmreihe erstmals als Serie. Wir sprechen über den Start (voraussichtlich 2026/27) und die schon bekannten Stars im neuen Cast.

Welche Änderungen nimmt die Harry Potter-Serie gegenüber den Romanen und Filmen vor? Und kann man sich auf die Serie freuen und trotzdem die Debatte um J.K. Rowlings transfeindliche Aussagen nicht ignorieren? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.