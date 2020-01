Nach Star Wars 9-Enttäuschung: Taika Waititi soll die Kinoreihe retten

Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Nach dem von Kritikern gescholtenen Der Aufstieg Skywalkers soll Thor 3-Macher Taika Waititi die Rettung bringen und einen neuen Star Wars-Film entwickeln. Lest hier die Details.

Star Wars steckt in einer Krise, trotz Milliarden-Einspiel. Statt des triumphalen Endes der Skywalker-Saga wurde Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers von Kritiker zerrissen und blieb auch finanziell hinter den Vorgängern zurück. Nun könnte Star Wars mit Taika Waititi eine neue Richtung einschlagen.

Aus einem neuen Bericht geht hervor, dass Disney an den Regisseur von Thor 3: Tag der Entscheidung und Jojo Rabbit mit dem Angebot herangetreten sei, einen neuen Star Wars-Film zu entwickeln. Taika Waititi hat auf die Meldung bereits reagiert.

Nach der Aufstieg Skywalkers: Taika Waititi im Gespräch für Star Wars-Film

Dem Hollywood Reporter zufolge sei Star Wars-Inhaber Disney an Taika Waititi mit dem Angebot für einen Star Wars-Film herangetreten. Demnach ist aber noch nicht bekannt, ob es sich dabei um das von Kevin Feige produzierte Star Wars-Projekt oder ein anderes handele. Auffällig ist allerdings, dass Waititi die zweite Personalie mit einem Hintergrund im Marvel Cinematic Universe wäre, die ein Eintrittskarte ins Franchise von Lucasfilm erhält.

Es handelt sich allerdings noch nicht um ein festes Engagement. Bisher sei Disney nur an Waititi "herangetreten", um den Film zu "entwickeln". Ob das über Ideen für ein Drehbuch hinaus weitere Aufgaben wie die Regie beinhalten würde, geht aus dem Bericht des THR nicht hervor.

So reagiert Taika Waititi auf das Star Wars-Gerücht

Taika Waititi hat sich bereits bei Twitter gemeldet mit einem eindeutig uneindeutigen Kommentar zu dem Star Wars-Bericht. Er postete das Cover von Fleetwood Macs Album Rumours (Deutsch: Gerüchte). Wenn ihr also eines aus dieser Meldung mitnehmt, dann hoffentlich eine neu gewonnene Wertschätzung von Fleetwood Mac.

Soll der Thor 3-Macher die Star Wars-Reihe retten?

Dass Disney nun ausgerechnet an Taika Waititi herantritt, dürfte nicht nur an seinem Marvel-Hintergrund liegen. Waititi hat bereits Star Wars-Erfahrung. In drei Episoden der Disney+-Serie The Mandalorian hat er den Roboter IG-11 gesprochen und bei der finalen 8. Folge, Redemption, sogar Regie geführt.

Das mutmaßliche Angebot an Taika Waititi kommt in einer schwierigen Phase des Star Wars-Franchise. Nach dem finanziellen Misserfolg des letzten Spin-offs Solo: A Star Wars Story und dem viel gescholtenen Ende der Skywalker-Saga in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers steht die Kinoreihe einigermaßen ziellos da.

Das geplante Star Wars-Projekt der Game of Thrones-Macher ist tot, die Trilogie von Die letzten Jedi-Macher Rian Johnson steht auf wackligen Füßen und die Spin-offs wurden auf Disney+ verlagert. Das Sternenmärchen steckt in der Kino-Krise und nun scheint Disney nach Marvel-Erfahrung zu suchen, um das Schicksal zu wenden.

Würdet ihr gern einen Star Wars-Film von Taika Waititi sehen?