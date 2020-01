Taika Waititi als Star Wars-Macher: Ist Thor 4 jetzt in Gefahr?

Taika Waititi soll einen Star Wars-Film entwickeln. Dadurch stellt sich die Frage, ob der Regisseur jetzt überhaupt noch Thor 4 inszeniert. Wir können euch beruhigen.

Offenbar soll Taika Waititi das mittlerweile angeknackste Star Wars-Franchise nach Der Aufstieg Skywalkers aufpeppen. Einer neuen Meldung zufolge ist Disney angeblich bereits mit einem Angebot an den Regisseur herangetreten. Waititi selbst ließ sich nur zu gerne schon auf die jüngsten Spekulationen ein und kommentierte die Neuigkeit mit einem humorvollen Tweet.

Inwiefern der Regisseur ein neues Star Wars-Projekt produzieren, schreiben, selbst inszenieren oder alles gleichzeitig machen soll, steht nicht fest. Eine feste Verpflichtung ist dieser erste Schritt von Disney ebenfalls noch lange nicht. Trotzdem stellt sich dadurch schon die Frage, wie sich ein mögliches Star Wars-Engagement von Waititi auf seine bisher sichere Regie von Thor 4: Love and Thunder auswirken würde.

Taika Waititi ist in Hollywood zurzeit ein vielbeschäftigter Regisseur

Wie aus der Meldung vom Hollywood Reporter hervorgeht, wird sich an den bisherigen Plänen von Taika Waititi nichts verändern. Nachdem der Regisseur zuletzt Thor 3: Tag der Entscheidung und anschließend die bald auch bei uns im Kino startende Nazi-Satire Jojo Rabbit gedreht hat, befindet sich sein nächster Film Next Goal Wins zurzeit in der Postproduktion. Im Spätsommer 2020 sollen dann die Dreharbeiten zu Thor 4 beginnen.

Vor Thor 4: Nazi-Satire des Machers bereitet Disney Bauchschmerzen

Im Juli 2019 wurde verkündet, dass Taiki Waititi nach Thor 3 auch für die Fortsetzung auf den Regiestuhl zurückkehrt. Über den Inhalt von Thor 4 ist bisher noch nicht viel bekannt. Während Waititi den Marvel-Blockbuster im Vorfeld als größer, lauter und bombastischer beschreibt, spricht Hauptdarsteller Chris Hemsworth von viel Raum für drastische Veränderungen.

Fest steht auch schon, dass Natalie Portman nach ihrer längeren MCU-Abwesenheit wieder eine bedeutende Rolle als Jane Foster in Thor 4 einnehmen wird. Dabei soll sie selbst den mächtigen Hammer Mjölnir in die Hand nehmen und zu einer Art weiblichem Thor neben dem eigentlichen Superhelden werden.

Von DC zu Marvel: Batman-Star Christian Bale soll in Thor 4 mitspielen

Bei uns ist der Kinostart für Thor 4: Love and Thunder aktuell für den 28. Oktober 2021 festgesetzt.

Ist euch Taika Waititi als Marvel- oder Star Wars-Regisseur wichtiger?