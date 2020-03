Wann spielt The Mandalorian? Die Star Wars-Timeline erklärt

The Mandalorian ist endlich in Deutschland angekommen. Lange mussten wir auf die erste Star Wars-Realserie warten. Doch wann spielt diese eigentlich?

Mit The Mandalorian startet nun auch in Deutschland die erste Star Wars-Realserie, nachdem diese in den USA bereits letztes Jahr im November zu sehen war. Die erste Episode katapultiert uns gleich an den Rand der Galaxis. Hier lernen wir Pedro Pascals Mandalorianer kennen, der sich als wortkarger Kopfgeldjäger entpuppt.

Doch wann spielt die Handlung der 1. Staffel von The Mandalorian? Die neuen Geschichten aus dem Star Wars-Universum springen munter in der Timeline hin und her. Daher wollen wir euch im nachfolgenden Artikel einen kurzen Überblick über die richtige Reihenfolge aller Star Wars-Filme und -Serien geben, die dem neuen Kanon angehören.

Star Wars-Timeline: Wann spielt The Mandalorian?

Die 1. Staffel von The Mandalorian ist zwischen den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter und Star Wars 7: Das Erwachen der Macht angesiedelt. Konkret setzt die Handlung fünf Jahre nach dem Zusammenbruch des Imperiums ein, was bedeutet, dass von der Ersten Ordnung noch weit entfernt ist. Stattdessen erinnern die Trümmer des Imperiums an den Krieg der Sterne, der zuvor die die Galaxis spaltete.

The Mandalorian ist somit das erste kanonische Live-Action-Projekt, das den Zeitraum zwischen Episode 6 und Episode 7 erforscht. Zuvor gab es bereits Bücher wie die Aftermath-Trilogie von Chuck Wendig und Star Wars: Bloodline von Claudia Gray, die sich hier austobten.

The Mandalorian in die große Star Wars-Timeline eingeordnet

Für die Einordnung von The Mandalorian auf der großen Star Wars-Timeline ist wichtig zu wissen, dass die Schlacht um Yavin, bei der die Rebellen den ersten Todesstern zerstörten, als entscheidender Wendepunkt fungiert. Die Abkürzung VSY steht folglich für Vor der Schlacht um Yavin und NSY bedeutet dann entsprechend Nach der Schlacht um Yavin.

Nach der Free-TV-Premiere der ersten Episode von The Mandalorian auf ProSieben ist die Serie ab dem 24. März 2020 auf Disney+ zu sehen. Die 1. Staffel umfasst insgesamt acht Episoden. Im Herbst soll bereits die 2. Staffel starten.

