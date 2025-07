Nach The Old Guard 2 verwandelt Charlize Theron Männer in Schweine – unter der Regie von Blockbuster-Genie Christopher Nolan

Charlize Theron spielt nicht nur in Netflix' The Old Guard-Reihe eine mächtige Frau, sondern bald auch in Christopher Nolans The Odyssey. Vor ihr muss sich Matt Damons Held in Acht nehmen.

Aktuell spielt Charlize Theron in Netflix' The Old Guard 2 erneut die tausende Jahre alte unsterbliche Söldnerin Andy. Nicht minder alt und einflussreich wird auch die Rolle sein, die sie in Christopher Nolans neuem Fantasy-Abenteuer The Odyssey verkörpern wird, wie sie unlängst enthüllte.

Charlize Theron spielt in The Odyssey die Zauberin Kirke

Christopher Nolan verfilmt aktuell das fast 3000 Jahre alte Abenteuer von Homers Odyssee, in dem Odysseus sich nach dem Ende des Trojanischen Krieges auf eine jahrelange Irrfahrt nach Hause begibt.

Über Matt Damons Titelhelden hinaus und Tom Holland als Odysseus Sohn Telemachus wurde für den starbesetzten Cast noch keine Rollen offiziell bestätigt. Gerüchte kursieren natürlich trotzdem. Charlize Theron hat sich jetzt von Variety aus der Reserve locken lassen und ihre Rolle enthüllt: Sie spielt die Zauberin Kirke (aka Circe).

In der griechischen Mythologie ist Kirke die Tochter des Sonnengottes Helios und der Nymphe Perse. Homer bezeichnet sie in seiner Odyssee sogar als Göttin. Auf ihrer Insel Aiaia heißt die verführerische Zauberin Odysseus und seine Männer willkommen. Dort serviert die freundliche Gastgeberin der leidgeprüften Schiffsmannschaft jedoch eine Speise, die sie in Schweine verwandelt.

Odysseus kann seine Begleiter letztendlich retten, und bleibt aber ein Jahr zur Erholung bei der magischen Frau, die ihnen anschließend wichtige Hinweise für die Weiterreise gibt. Kirke wird demnach wohl keine reine Schurkin, wie noch Therons böse magische Königin in Snow White and the Huntsman.

Am Set war Charlize Theron noch nicht. Sie wird ihre Göttin der Zauberei laut eigener Interview-Aussage erst "in ein paar Wochen" verkörpern – und ist jetzt schon etwas eingeschüchtert davon, so spät zu allen anderen zu kommen. Zumal sie die Odyssee zuletzt "vor sehr langer Zeit" gelesen hat.

Witzigerweise heißt Charlize Therons Heldin Andy aus Netflix' The Old Guard mit vollem Namen Andromache (übersetzt "die wie ein Mann Kämpfende"). In der griechischen Mythologie ist wiederum das die Gattin des trojanischen Helden Hektor – womit sich der Kreis zu Homers Ilias und Odyssee schließt, die Nolans Abenteuer-Epos als Grundlage dienen.

Wann startet Christopher Nolans Odyssee mit Charlize Theron im Kino?

Aktuell läuft im Kino vor Jurassic World 4: Die Wiedergeburt der erste Trailer zu Christopher Nolans The Odyssey und verkündet bereits, dass der Start noch ein Jahr entfernt ist. Am 16. Juli 2025 kommt der Film in die deutschen Kinos. Dann dürfen wir miterleben, wie zauberhaft Charlize Theron ihre Insel und Schweine regiert.