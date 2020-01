Nach Vikings-Trauma: Björn rastet aus im Teaser zur nächsten Folge

In Vikings Staffel 6 mussten wir gerade den Tod einer wichtigen Figur verkraften. Bei Björn scheinen nun die Nerven blank zu liegen, wie die Vorschau auf Folge 8 zeigt.

Achtung, Spoiler zu Vikings! In der 6. Staffel von Vikings geht es gerade drunter und drüber. Zuletzt starb mit Lagertha (Katheryn Winnick) die neben Ragnar wohl ikonischste Figur der Serie - dass die Welt für die Hinterbliebenen nun eine andere ist, versteht sich da praktisch von selbst.

Die Vorschau zu Folge 8 der 6. Staffel kommt entsprechend düster daher. In der vergangenen Episode Die Mutter von Norwegen schwor Björn, Lagerthas Tod zu rächen. Nun will er dies umsetzen und hat auch bereits den Täter Hvitserk im Visier. Oben im Titelbild sowie weiter unten auf der Seite könnt ihr euch das Video zu Gemüte führen.

Vikings-Meinung zu Staffel 6: Endlich wird die Serie Lagertha gerecht

Vikings Staffel 6: Ist das das Ende für Hvitserk?

In Folge 6 der aktuellen Vikings-Staffel tötete Hvitserk (Marco Ilsø) Lagertha im Wahn, denn er stand unter Drogen und hielt die Schildmaid für einen Dämon. Ob er für sein Tun zur Rechenschaft gezogen wird, ließ die neuste Episode vorerst noch offen - jetzt aber bekommen wir Antworten.

Genau wie der vorige Teaser zeigt uns auch der Clip zu Folge 8 einen gefesselten Hvitserk mit blutunterlaufenen Augen, während im Hintergrund ein Feuer lodert. Das Video scheint also sein Ende zu zeigen, doch hier sollten wir vorsichtig sein und die Bilder hinterfragen: Würden die Vikings-Macher den nächsten wichtigen Tod wirklich auf diese Weise spoilern?

Möglicherweise sehen wir im Teaser lediglich eine Angst-Vision und Hvitserks Hinrichtung ist gar nicht real. Ebenfalls denkbar ist, dass Hvitserk im letzten Moment gerettet wird. Tatsächlich zeigte ihn die andere Vorschau bereits in einem kommenden Gefecht, wobei er einen überraschend fitten Eindruck macht. Zahlreiche Puzzleteile müssen also jetzt zusammenfinden.

Die nächste Schlacht in Vikings steht bevor

Bis zum Midseason-Finale wird es in Vikings garantiert weiter hoch hergehen, so viel ist sicher. So rechnet Björn fest mit einem Angriff Haralds, der nun entgegen Olafs Plänen König über ganz Norwegen ist und seinen neu gefundenen Größenwahn voll auslebt.

Noch schlimmer: Auch Ivar und Oleg sind auf dem Weg nach Kattegat, denn sie wollen das Land gewaltsam einnehmen und haben eine stattliche Armee auf ihrer Seite. Um gegen die feindlichen Angreifer aus dem Osten eine Chance zu haben, müssten sich Björn und Harald wohl zusammenschließen, aber wird es wirklich dazu kommen?

Vikings: Die ersten 5 Staffeln Vikings sind in Deutschland bei Sky Ticket zu sehen.

Überhaupt sollten wir speziell um Björn besorgt sein, schließlich plädierte er stets für einen Zusammenhalt der Söhne Ragnars. Nun aber befiehlt er den Tod von Hvitserk, was den Beginn einer mentalen Abwärtsspirale für ihn markieren könnte. Allzu überraschend käme eine solche Entwicklung allerdings nicht nach den vielen Rückschlägen der letzten Zeit.

Vikings: Seht die Vorschau zu Staffel 6 Folge 8

Die nächste Vikings-Folge trägt im Original den Titel Valhalla Can Wait und wurde von Katheryn Winnick inszeniert. In Deutschland ist die Episode ab dem 23. Januar 2020 bei Amazon Prime Video verfügbar. Jede neue Vikings-Folge steht dort am Tag nach ihrer US-Premiere als Stream bereit.

Was erwartet ihr von Vikings in der kommenden Episode?