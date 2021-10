Negan kann einpacken: Der beste The Walking Dead-Bösewicht gibt sich nach 6 Jahren endlich zu erkennen

Fear the Walking Dead ist mit der 7. Staffel zurück und stellt uns in einer visuell beeindruckenden Folge den aktuell besten Bösewicht des The Walking Dead-Franchise vor.

Achtung, Spoiler zu Fear the Walking Dead Staffel 7: Ursprünglich war Fear the Walking Dead mal als Origin-Geschichte geplant, die Madison Clarkes Entwicklung zu einer Bösewichtin beleuchten sollte. Madison ist zwar schon längst weg, aber nun erfüllt die Serie auf andere Art endlich ihr versprechen. Victor Strand (Colman Domingo) hat nach 6 Jahren die Transformation zum bösartigen Schurken vollzogen.

Mit der Episode Der Leuchtturm beginnt eine neue Ära der Zombie-Serie, die sich bisher in jeder Staffel neu erfunden hat. Das nuklear verseuchte Texas wird in visuell beindruckenden Bildern eingefangen, während die veränderte Landschaft Victor Strand als neuen Bösewicht zutage fördert. Er ist der neue Negan des The Walking Dead-Universums.

Fear the Walking Dead bei Amazon Prime: Staffel 7 hat ihren Negan gefunden

Die erste Folge der 7. Staffel von Fear the Walking Dead erinnert in mehr als einem Punkt an eben gleiche Episode aus der Mutterserie, die Negan mit zwei der grausamsten Morde des Zombie-Franchise als ultimativen Schurken manifestierte. Victor Strand wird uns als neuer unberechenbarer Antagonist präsentiert – mit einer äußerst schockierenden Bluttat. Und ein herausgequollenes Auge schlägt zusätzlich auf den Magen.

Warum Strand der beste The Walking Dead-Schurke ist, erklärt Yves in seinem Video-Recap

Das ist der BESTE The Walking Dead Schurke! | Fear The Walking Dead Staffel 7 Folge 1 Recap

Das Besondere am Auftakt von Staffel 7 ist, dass wir den schurkischen Victor aus der Sicht eines komplett neuen Charakters kennenlernen. Gemeinsam mit dem Überlebenden Will (Gus Halper) streifen wir durch die radioaktive Landschaft von Texas, in der sich die Suche nach Nahrung schwieriger all denn je gestaltet.

Schließlich gelangt er einem Burögebäude, das von Strand zu einer Art Festung umfunktioniert wurde, von der aus er ein eigenes Regime errichtet hat und Menschen eine Zuflucht bietet – aber nur wenn diese ihm von Nutzen sind. Hier regiert Strand als bedrohlicher und herrlich überzeichneter Herrscher. Wie bösartig Strand in Wahrheit sein kann, muss Will am eigenen Leib erfahren.

Fear the Walking Dead: Warum Victor Strand so ein faszinierender Bösewicht ist

Im Verlauf von 6 Staffeln lernten wir Victor Strand als größten Überlebenskünstler von The Walking Dead kennen, der sich nicht mit physischer Stärke, sondern mit Worten und seinem Intellekt durch die Postapokalypse schlug. Anfangs ein gefährlicher Opportunist, der nur an sich selbst denkt, entwickelt sich Strand schließlich zu einem Menschen, der sich um seine Wahlfamilie sorgt. In Staffel 6 brach diese Fassade wieder ein und brachte den wahren Kern von Strand zum Vorschein.

© AMC Victor Strand in Fear the Walking Dead

Victor Strand sah viele Gemeinschaften fallen. Seiner Auffassung nach waren Liebe und Mitgefühl stets ihr Untergang. Auch seine Situation verschlimmerte sich jedes mal, wenn er Schwäche zeigte. Diesen Fehler will er nicht wiederholen. Und das macht, diesen Charaktere, mit dem wir 6 Jahre lang mitfieberten, unberechenbarer und beängstigender denn je.

Negan wurde als absolut furchterregender Antagonist in die Welt von The Walking Dead katapultiert und schlug erst im späteren Verlauf, nach seinem Niedergang, den Weg des Antihelden ein. Victor Strand hingegen ist der Anti-Negan, der sich vom Protagonisten mit Makeln in Staffel 7 nun zum vollendeten Bösewicht verwandelt hat.

Zum Weiterlesen: Fear the Walking Dead wird für Staffel 7 eine neue Serie

Victor Strand war schon immer eine der spannendsten Figuren von Fear the Walking Dead. Ihn als theatralischen und unberechenbaren Schurken zu erleben, macht Staffel 7 schon jetzt zum Highlight. Bleibt nur die Frage, ob die 7. Staffel damit auch seine letzte sein könnte.

Was haltet ihr von Victor Strands Verwandlung zum Bösewicht in Fear the Walking Dead?