Fear the Walking Dead wird radioaktiv: Staffel 7 ändert sich radikal – aber das Beste bleibt

Fear the Walking Dead wird sich nach dem explosiven Finale der 6. Staffel neu erfinden. In Staffel 7 erwarten uns zahlreiche spannende Änderungen, aber die größte Stärke belibt erhalten.

In Fear the Walking Dead werden die wandelnden Untoten bald das geringste Problem für Morgan Jones (Lennie James) und Co. sein. Kürzlich endete die 6. Staffel bei Amazon Prime Video mit einem bombastischen Finale, welches den Status Quo der Zombieserie grundlegend verändert.

Bereits in diesem Herbst kehrt Fear the Walking Dead mit Staffel 7 zurück. Die Showrunner des TWD-Spin-offs gaben nun einen kleinen Ausblick auf die radikalen Veränderungen in den kommenden Folgen. Dabei bringen sie das Beste aus der überraschend hervorragenden 6. Staffel zurück.

Fear the Walking Dead wird in Staffel 7 wieder neu erfinden

Eine Rakete mit 10 nuklearen Sprengsätzen wurde über Texas abgeschossen. Und Fear the Walking Dead hat sich tatsächlich getraut, diese mit verheerenden Auswirkungen einschlagen zu lassen. Das verspricht schon jetzt auf eine gänzlich neue Welt, in die wir in Staffel 7 eintauchen können.

Fear the Walking Dead Staffel 6: Ein packendes Finale, aber nicht ohne Logikfehler

Ich bin SCHOCKIERT. Was ist da eben im Finale passiert? | Fear The Walking Dead Staffel 6 Folge 16

Im Rahmen der Talk-Show Talking Dead sprachen die Showrunner Andrew Chambliss und Ian Goldberg über die fundamentale Neuerfindung für die kommende Season. Sechs Staffeln lang haben die Charaktere gelernt, sich in der Zombie-Apokalypse zurechtzufinden – jetzt erwartet sie eine neue.

Das kontaminierte Texas bringt nicht nur zerfetzte wie radioaktive Zombies hervor, sondern auch Gefahren, die es bisher so noch nicht zu sehen gab. Omnipräsente Zerstörung, nuklearer Fallout, Ascheregen, nicht-atembare Luft und knappe Ressourcen erschweren die Chancen zu Überleben enorm.

Fear the Walking Dead soll sich wie eine neue Serie anfühlen. Der Look der Welt, der Zombies als auch der Charaktere wird grundlegend erneuert. Ebenso versprachen die Showrunner stylische neue Accessoires: "Es wird in Staffel 7 eine Menge Gasmasken zu sehen geben, wie ihr bereits ahnen konntet."

Fear the Walking Dead: Staffel 7 bringt das Anthologie-Format zurück

Trotz der zahlreichen Veränderungen wird Fear the Walking Dead das Beste aus Staffel 6 zurückbringen. Die Serie wird weiterhin im neuen Anthologie-Format erzählt, wie die Showrunner gegenüber Entertainment Weekly bestätigten:

Wir werden die Serie weiterhin mit dieser Struktur und in diesem Format erzählen. Das begeistert uns, denn wie in Staffel 6 werden wir eine Vielfalt an unterschiedlichen Geschichten, Stilen und Welten innerhalb der Episoden sehen.

Mit der 6. Staffel wurde die Art des Erzählens in Fear the Walking Dead grundlegend überdacht. Statt einer durchgehenden Handlung setzte jede Episode den Fokus auf einzelne Figuren des großen Ensembles und überraschte so mit starken Charaktergeschichten, die die zwei vorangegangenen desaströsen Staffeln schnell vergessen ließen.

© AMC Fear the Walking Dead

Die Rückkehr des Anthologie-Format ergibt auch Sinn für die nächste Staffel. Denn die Charaktere befinden sich während und nach der Bombardierung von Texas an unterschiedlichsten Orten. Während beispielsweise June und John Dorie Sr. in einem Bunker gefangen sind, nahm eine kleine Gruppe die Hilfe des CRMs in Anspruch – und das wird Konsequenzen haben.

Wir können uns also darauf freuen, neben dem Überlebenskampf in der nuklearen Apokalypse auch mehr von der mysteriösen Civic Republic zu sehen, welche unter anderem für das Verschwinden von Rick Grimes verantwortlich ist.

Freut ihr euch auf die vielen Veränderungen in der 7. Staffel Fear the Walking Dead?