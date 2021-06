Fear the Walking Dead endet mit explosivem Cliffhanger: So geht es in Staffel 7 weiter

Fear The Walking Dead beendet die 6. Staffel mit einem explosiven Finale. Wann und wie es mit Staffel 7 bei Amazon Prime Video weitergeht, erfahrt ihr hier.

Nach 16 Episoden geht die 6. Staffel von Fear the Walking Dead zu Ende. Mit einem kreativen Anthologie-Ansatz und düsteren Charaktergeschichten überraschte diese als eine der besten Staffeln in über 10 Jahren The Walking Dead. Die Erwartungen an die kommende 7. Staffel könnten kaum höher sein.

Der fiese Cliffhanger am Ende macht das Warten auf Staffel 7 schon jetzt zur Qual. Aber wann können wir mit neuen Folgen rechnen? Wir haben euch alle Infos zu Start und Handlung von Fear the Walking Dead Staffel 7 auf Amazon Prime Video zusammengetragen.



Wann startet Fear the Walking Dead Staffel 7 bei Amazon Prime Video?

Bereits im vergangenen Dezember verlängerte der US-Sender AMC Fear the Walking Dead offiziell um eine 7. Staffel. Die Dreharbeiten zu den 16 neuen Folgen laufen seit April 2021 auf Hochtouren.

Fear the Walking Dead Staffel 6: Ein packendes Finale, aber nicht ohne Logikfehler

Ich bin SCHOCKIERT. Was ist da eben im Finale passiert? | Fear The Walking Dead Staffel 6 Folge 16

Es wird erneut 16 Episoden geben, die voraussichtlich wieder in zwei Teilen ausgestrahlt werden. Die 7. Staffel soll noch in diesem Jahr starten – ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Aber keine Sorge, denn vorher erwartet euch noch genug frischer The Walking Dead-Content:

The Walking Dead, Staffel 11A - 8 neue Folgen ab 22. August 2021 bei AMC

The Walking Dead: World Beyond, Staffel 2 - 10 finale Episoden ab Herbst 2021 bei AMC und Amazon

Genauere Infos sowie einen ersten Trailer zur 7. Staffel Fear the Walking Dead werden voraussichtlich im Juli im Rahmen der diesjährigen San Diego Comic Con enthüllt.

Fear the Walking Dead Staffel 7 muss einige Fragen beantworten

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Staffel 6: Konkrete Infos zur Handlung von Staffel 7 gibt es bislang nicht. Jedoch gibt das Finale der 6. Staffel bereits die grobe Richtung vor und verspricht große Veränderungen.

In emotionalen und packenden Finale von Staffel 6 versuchen die Charaktere in den letzten Minuten vor dem Einschlag mehrerer Raketen-Sprengköpfe über Texas verzweifelt sich in Sicherheit zu bringen. Das gelingt fast allen:

© AMC Nicht das Ende von Fear the Walking Dead

Alicia wurde vor Abschuss der Rakete in einem Bunker unter einem Hotel eingeschlossen.

wurde vor Abschuss der Rakete in einem Bunker unter einem Hotel eingeschlossen. Morgan und Grace verweilen (mit Baby Morgan) beim U-Boot und erleben die Zerstörung aus sicherer Entfernung.

verweilen (mit Baby Morgan) beim U-Boot und erleben die Zerstörung aus sicherer Entfernung. June und John Dorie Sr . finden Unterschlupf in Teddys Geheim-Bunker.

. finden Unterschlupf in Teddys Geheim-Bunker. Victor Strand ist in einem Bürogebäude, das weit genug entfernt von der Explosion entfernt ist.

ist in einem Bürogebäude, das weit genug entfernt von der Explosion entfernt ist. Dwight und Sherry finden Zuflucht in einem Keller

finden Zuflucht in einem Keller Daniel, Luciana und weitere werden von einem CRM-Helikopter an einen sicheren Ort gebracht, an dem sich bereits Althea befindet.

und weitere werden von einem CRM-Helikopter an einen sicheren Ort gebracht, an dem sich bereits Althea befindet. Dakota wurde hingegen von der Atomexplosion pulverisiert.

Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Denn wir haben nur erlebt, wie die verschiedenen Charaktere den Einschlag des ersten Sprengkopfes erleben. Insgesamt befanden sich allerdings 10 Sprengköpfe in der von Teddy abgeschossenen Rakete. Am Ende der 6. Staffel erblicken Morgan und Grace in der Ferne weitere Einschläge.

Was bedeutet das für The Walking Dead? Auf die Hauptserie haben die Atomexplosionen in Texas keine direkten Auswirkungen. Die aktuellen Ereignisse aus The Walking Dead und Fear liegen ca. 6 bis 7 Jahre auseinander.

In Staffel 7 wird Texas nicht mehr das gleiche sein. Weitreichende Zerstörung und radioaktive Strahlung werden zum neuen großen Hindernis für die Charaktere. Da sich die Figuren erneut in alle Winde verstreut haben, könnte Staffel 7 den Anthologie-Ansatz wiederholen und unterschiedliche Schauplätze und Charakterschicksale erforschen.

Es bleiben einige spannende Fragen, die Staffel 7 klären muss. Haben wirklich alle wichtigen Charaktere überlebt? Wird das CRM wieder eine größere Rolle spielen? Lohnt es sich, aus der Asche etwas Neues zu errichten? Oder ist Texas verloren und die Suche nach einer neuen Heimat beginnt? Und natürlich bleibt weiterhin die Frage aller Fragen:

Kehrt Madison in Fear the Walking Dead Staffel 7 zurück?

Wer auf einen Überraschungsauftritt der seit Staffel 4 totgeglaubten Madison Clark gehofft hat, wurde enttäuscht. Die 6. Staffel streute viele mögliche Hinweise, die sich schließlich alle als Finten herausstellten.

© AMC Madison in Fear the Walking Dead

Warum also noch Hoffnung haben? Immer wieder ködern uns die Showrunner der Zombieserie damit, dass Madison zurückkehren könnte:

Also, wir haben nie ihre Leiche gesehen. Und Madison selbst sagte: 'Niemand ist fort, bis er wirklich fort ist.'

Viele Fear the Walking Dead-Fans haben Madisons unrühmlichen Abgang noch immer nicht verkraftet. Wir sowie Madison-Darstellerin-Kim Dickens brauchen endlich Gewissheit. Dabei könnte ihre Rückkehr in Staffel 7 gerade jetzt für spannende Konflikte sorgen.

Nicht nur Madison: Rick Grimes muss zu The Walking Dead zurückkehren

Texas ist zerstört und verschiedene Visionen für die Zukunft in oder außerhalb von Texas könnten die Gruppe noch weiter spalten als bisher. Die Rückkehr einer ambivalenten als auch durchsetzungsfähigen Anführerin wie Madison könnte für explosive Auseinandersetzungen sorgen.

Was erwartet ihr von der 7. Staffel Fear the Walking Dead?