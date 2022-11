Netflix-Alarm: In 4 Tagen verschwinden ein Sci-Fi-Meisterwerk, der beste Film aus 2017 und noch viel mehr

Netflix wirft in wenigen Tagen viele gute Filme aus dem Programm. Dabei sind zwei Sci-Fi-Highlights und ein grandioses Coming-of-Age-Drama von 2017.

Netflix entledigt sich auch diese Woche wieder jeder Menge Filme, darunter einige echte Highlights. Insbesondere die Sci-Fi-Community muss sich mit zwei einzigartigen Genre-Vertretern sputen. Und auch ein extrem berührendes Drama von 2017 verschwindet bald aus dem Streaming-Angebot.

Netflix wirft zwei einzigartige Sci-Fi-Kracher und den besten Film von 2017 raus

Sci-Fi-Fans werden vor allem District 9 und Cloverfield vermissen. Insbesondere Ersterer gilt vielen als Meisterwerk und wirft mit seiner Story um in Johannesburg gestrandete Aliens Fragen über Ausgrenzung und Rassismus auf. Letzterer erfrischt das Monster-Genre nach Godzilla-Art mit Handkamera-Realismus.

Wer es etwas weniger fantastisch mag und Call Me by Your Name tatsächlich noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt innerhalb der nächsten Tage tun. Das Drama von Luca Guadagnino mit Timothée Chalamet vibriert mit Menschenliebe, Zärtlichkeit und dem perfekt inszenierten Gefühl eines einzigartigen Sommers.

Ferner werden auch der Sci-Fi-Thriller Butterfly Effect, der Jim Carrey-Klassiker Der Dummschwätzer und der Gangsterfilm Public Enemies das Streaming-Angebot verlassen. Bis zum 30. November gibt es also für jeden Geschmack noch jede Menge nachzuholen.

Alle Filme, die Netflix am 30. November 2022 verlassen

