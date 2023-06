Netflix bringt heute nach 4 Jahren eine seiner besten Sci-Fi-Serien zurück – mit Breaking Bad-Star Aaron Paul als Astronaut

Ab sofort könnt ihr bei Netflix wieder verstörenden Tech-Horror und Sci-Fi-Dystopien sehen. Denn Black Mirror ist zurück und die Serie hat Breaking Bad-Star Aaron Paul in einer hoch spannenden Rolle im Gepäck.

Seit 12 Jahren ist Black Mirror eine feste Größe im Sci-Fi-Genre. Die Geschichte der Anthologieserie begann in Großbritannien bei Channel 4. Seit 2016 läuft Charlie Brookers geniale Schöpfung bei Netflix. Sie entwirft mehr oder weniger lebensnahe Tech-Dystopien.

Ab heute könnt nach vier Jahren Wartezeit fünf neue Folgen sehen. Die Besetzung war noch nie so hochkarätig. Wir stellen euch Aaron Pauls Episode und alle weiteren Folgen kurz vor. Wie gewohnt erzählt jede einzelne Folge eine in sich geschlossene Geschichte.

Das ist Aaron Pauls Episode in Black Mirror Staffel 6

Aaron Pauls Episode heißt Beyond the Sea, allerdings spielt die Handlung im Weltall. Und es wird noch verwirrender: Sie spielt in einer alternativen Realität im Jahr 1969. Zwei Astronauten befinden sich auf einer gefährlichen Mission und müssen sich mit den Konsequenzen einer unvorstellbaren Tragödie auf der Erde auseinandersetzen. Josh Hartnett spielt den zweiten Astronauten neben Paul. Zudem ist House of Cards-Star Kate Mara dabei.

Darum geht es in allen 5 neuen Black Mirror-Folgen

Black Mirror - S06 Trailer (Deutsch) HD

Joan Is Awful : Eine Frau (Annie Murphy) findet heraus, dass ihr Leben in eine Streaming-Serie mit Salma Hayek in der Rolle ihres Lebens verwandelt wurde.



: Eine Frau (Annie Murphy) findet heraus, dass ihr Leben in eine Streaming-Serie mit Salma Hayek in der Rolle ihres Lebens verwandelt wurde. Loch Henry : Ein Dokumentarfilmer-Paar suchen in einer schottischen Stadt nach einem Entführer.



: Ein Dokumentarfilmer-Paar suchen in einer schottischen Stadt nach einem Entführer. Beyond the Sea : Eine Astronauten-Story im Stil der 60er mit Breaking Bad-Star Aaron Paul und Josh Hartnett.



: Eine Astronauten-Story im Stil der 60er mit Breaking Bad-Star Aaron Paul und Josh Hartnett. Mazey Day : Ein Star mit Problemen wird von einer Paparazzi-Gruppe (unter anderem Zazie Beetz) verfolgt.



: Ein Star mit Problemen wird von einer Paparazzi-Gruppe (unter anderem Zazie Beetz) verfolgt. Demon 79: Eine Horror-inspirierte Geschichte über einen Verkaufsassistenten, der schreckliche Taten begehen soll.

Podcast: Lohnt sich Netflix oder ist es Geldverschwendung?

Alle Folgen Black Mirror sind ab sofort bei Netflix verfügbar.

Beliebte Serien werden abgesetzt, das Passwort-Teilen wird unterbunden und Preise erhöht: In dieser Podcast-Folge stellen wir uns deshalb eine Frage: Lohnt sich das Netflix-Abo noch?

Wir stellen die Argumente pro und kontra Netflix vor, erklären die aktuelle Preisstruktur und die Maßnahmen gegen das Teilen von Accounts. Außerdem schauen wir uns die attraktiven Inhalte an, die der Streaming-Dienst noch bietet, und gelangen so zur Antwort: Abbestellen oder nicht?

