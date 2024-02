Netflix' einflussreichste Sci-Fi-Serie geht an die Schmerzgrenze und überrascht in jeder ihrer 27 Folgen

Eine Science-Fiction-Serie, die fast jeder kennt und die trotzdem nach über zehn Jahren noch erstaunen kann, bereichert nicht nur Netflix, sondern auch unser großes Genre-Ranking.

Die 50 besten Sci-Fi-Serien seit 2000 wurden diesen Monat in der Moviepilot-Redaktion gekürt. Auf unserem Platz 5 landete ein Ausnahme-Format, das als britischer Serien-Geheimtipp mit abwechslungsreichen Zukunfts-Dystopien begann und schließlich durch die Übernahme von Netflix ab Staffel 3 weltberühmt wurde. Nach mittlerweile 6 Staffeln ist Black Mirror aus der Science-Fiction-Landschaft nicht mehr wegzudenken.

Netflix' vielseitige Sci-Fi-Serie Black Mirror stürzt uns in immer neue futuristische Abgründe

Anthologie-Serien, die in jeder Folge eine neue Geschichte erzählen, gibt es viele. Aber nur wenige sind so einflussreich, wie das Sci-Fi-Format Black Mirror. Inspiriert von den Geschichten der Twilight Zone lässt Serienschöpfer Charlie Brooker uns seit 2011 in den schwarzen Spiegel blicken. Der titelgebende Black Mirror steht dabei für die ausgeschaltete schwarze Oberfläche unserer technischen Geräte ein, die unser eigenes dunkles Bild auf uns zurückwirft. Entsprechend düster sind häufig auch die vielfältigen Zukunftsvisionen, die die Serie von der Menschheit zeichnet.

Netflix Der Black Mirror ist überall um uns herum

Mit bislang 27 Folgen von meist einer Stunde Länge und dem interaktiven Film Black Mirror: Bandersnatch kommt dabei eine enorme Bandbreite an Sci-Fi-Visionen zusammen. Unvergessen sind Geschichten wie die extrem düstere Weihnachtsfolge Weiße Weihnachten (Staffel 2, Folge 4) oder die emotional überzeugende Episode San Junipero (Staffel 3, Folge 4). Doch egal, welche Folgen ihr persönlich zu den besten Black Mirror-Visionen zählt: Die immer wieder unsere Schmerzgrenze austestende Netflix-Serie zeichnet sich vor allem durch ihre erbarmungslosen Gedankenspiele aus.



Sci-Fi-Vorreiter: Was Black Mirror bei Netflix so besonders macht

Sci-Fi-Film X fühlt sich "wie eine lange Black Mirror-Folge an". Diesen Satz hat sicher jeder Genre-Fan schon einmal gehört. Er zeigt, wie fest die Serie in unseren Köpfen angekommen ist. Dass es durch das Episoden-Format immer neuer Erzählungen sowohl herausragende als auch weniger überzeugende Storys gibt, macht dabei den großen Reiz der Überraschung innerhalb des geliebten Genres aus. Denn wir wissen nie, was uns in der nächsten Folge erwartet.

Ob bitterböser Kommentar auf die sozialen Medien, schwarzhumoriges Weltraum-Abenteuer, Roboter-Verfolgungsjagd oder futuristische Dating-App: Die Unberechenbarkeit von Black Mirror ist zugleich die Würze der Sci-Fi-Serie. Und selbst wenn sich Fans über die Entwicklung der neusten Black Mirror-Staffel aufregen, heißt das immer noch, dass wir auch über zehn Jahre nach ihrem Start noch mit Leidenschaft über die Serie reden. Die Star-Power der Besetzung reicht dabei von Jon Hamm über Alan Ritchson bis zu Bryce Dallas Howard und Zazie Beetz.

Staffel 7 von Black Mirror ist natürlich längst in Planung.

Podcast mit Black Mirror: Die besten Sci-Fi-Serien seit 2000

Was waren die besten Science-Fiction-Serien seit Beginn des neuen Jahrtausends? Im Podcast stellen wir die 10 genialsten Genre-Vertreter vor, die jeder Sci-Fi-Fan gesehen haben sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 10 besten Sci-Fi-Serien der letzten 24 Jahre finden sich hirnverknotende Zeitschleifen, beklemmende Dystopien, verheerende Roboter-Kriege und mehr als nur ein fantastisches Weltraum-Epos.