Netflix gibt neue Einblicke in Bridgerton Staffel 4 ‒ samt Liebespaar und Harry Potter-Schurkin

Die 4. Staffel Bridgerton geht in eine entscheidende Phase und bietet auf neuen Bildern Einblicke in das ersehnte Treffen, auf das Netflix-Fans weltweit warten.

Während Jonathan Bailey sich im Kino gerade noch durch Wicked tanzt und auf Dino-Treffen vorbereitet, laufen die Vorbereitungen zu Staffel 4 von Bridgerton auf Hochtouren. Auf den ersten Bildern ist Anthony Bridgerton folglich (noch) nicht zu entdecken, dafür aber viele andere bekannte und neue Gesichter, die eine gloriose Rückkehr zu Netflix versprechen.

Netflix kurbelt die Staffel 4-Vorfreude auf Bridgerton mit Fotos der Besetzung an

In der 4. Staffel von Bridgerton wird nach den Geschwistern Daphne, Anthony und Colin dieses Mal Benedict Bridgerton im Fokus stehen – gespielt von Luke Thompson. Gemäß der Romanvorlage Wie verführt man einen Lord? * von Julia Quinn trifft er in der Cinderella-ähnlichen Geschichte auf eine mysteriöse Dame in Silber, Sophie Beak (Yerin Ha).

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigte die Serie Bridgerton gestern pünktlich zu den Feiertagen als Weihnachtsgeschenk erste Bilder vom Table-read, also dem großen Cast-Treffen der Leseprobe, bei dem die Schauspielenden mit Sprechrollen die fertigen Drehbücher gemeinsam durchlesen. Auf den sechs Fotos können Bridgerton-Fans bereits viele Bekannte vor Staffel 4 wiedersehen, wenn auch noch ohne Kostümierung:

Das erste Bridgerton-Bild zeigt natürlich das neue Hauptpaar der Staffel: Benedict und Sophie (Luke Thompson und Yerin Ha). Aber auch Mama Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), Lady Danbury (Adjoa Andoh) und Lady Portia Featherington (Polly Walker) könnt ihr entdecken. Neben der in die Höhe geschossenen Hyacinth Bridgerton (Florence Hunt ganz rechts auf Bild 4) steht außerdem die in Staffel 3 neu besetzte, und für ihren eigenen zukünftigen Handlungsstrang verheiratete, Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) als wichtiges Personal neben ihrer Serien-Schwester.

Auf dem letzten Bild der Reihe könnt ihr (links) sogar schon die neue Bridgerton-Bösewichtin, die ihr garantiert aus Harry Potter kennt, erspähen: Die einstige Cho Chang-Darstellerin Katie Leung als Witwe Lady Araminta, die in bester Aschenputtel-Manier ihre eigenen Töchter Rosamund Li (Michelle Mao) und Posy Li (Isabella Wei auf dem Foto rechts von Leung) der liebenswerten Sophie vorzieht.

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 zu Netflix?

Das Treffen der Besetzung beweist, dass die Drehbücher zu Staffel 4 fertig sind. Die Dreharbeiten haben allerdings noch nicht begonnen. Die gesamte Produktion mit aufwändigen Kostümen und hohem Anspruch nimmt bei Bridgerton erfahrungsgemäß viel Zeit in Anspruch. Staffel 3 wurde beispielsweise im Juli 2022 losgedreht und kam erst zehn Monate später im Mai 2024 zu Netflix. Wir rechnen wir mit dem Start von Staffel 4 also erst im Frühjahr 2026.