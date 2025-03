Netflix-Niederlage: Ein 23 Jahre alter Adam Sandler-Film ist beliebter als der teuerste Sci-Fi-Film des Streamers

Der großangelegte Netflix-Blockbuster The Eletric State wird zwei Wochen nach seinem Start von einem Komödien-Klassiker mit Adam Sandler auf Platz 3 verwiesen.

The Electric State soll mit 320 Millionen US-Dollar Budget der teuerste Netflix-Film sein, der je von dem Streamer produziert wurde. Das ist allerdings keine Garantie dafür, dass er sich länger vorn in den Charts hält. Bereits nach anderthalb Wochen wurde der Sci-Fi-Actionfilm vom neusten Roland Emmerich-Katastrophenszenario Moonfall vom Thron gestoßen. Jetzt wurde er sogar von einem Adam Sandler-Film überholt, der schon 23 Jahre alt ist: Mr. Deeds.

Adam Sandlers Mr. Deeds zieht in den Netflix-Charts an The Electric State vorbei

Mr. Deeds ist eine Neuverfilmung des Frank Capra-Films Mr. Deeds geht in die Stadt aus dem Jahr 1936. Die darin erzählte Geschichte könnte nicht weiter von Netflix' The Electric State entfernt sein: Der unbedarfte Pizzabäcker Longfellow Deeds (Adam Sandler) erbt unerwartet ein milliardenschweres Medienunternehmen und zieht daraufhin aus der Kleinstadt in die Metropole New York.

Hier sind natürlich viele scharf darauf, ihm sein Vermögen und sein Anrecht auf die Firma streitig zu machen. Selbst die Klatschreporterin Babe Bennett (Winona Ryder) sieht ihn erst nur als Trittstein für ihre Karriere, aber dann funkt es doch.

Schaut hier den Trailer zu Adam Sandlers Mr. Deeds bei Netflix

Mr. Deeds - Trailer (Deutsch) HD

Der Chart-Aufstieg von Mr. Deeds zeigt nicht zuletzt die anhaltende Beliebtheit des Stars beim Netflix-Publikum. Wobei Adam Sandler eine lange Zusammenarbeit mit dem Streamer verbindet. Seine letzten Filme Spaceman, Murder Mystery 2 und Hustle sowie das Stand-up-Special Adam Sandler: Love You kamen alle exklusiv zu Netflix. Außerdem ist bei Netflix Happy Gilmore 2 in Arbeit.

Auch wenn The Electric State schon zwei Wochen nach seinem Start nicht länger die ersten Plätze der Netflix-Charts belebt, ist eine schon angedeutete Fortsetzung trotzdem noch möglich. Ob sie von dem Streamer bestellt wird, hängt jedoch wie immer von den längerfristigen Aufrufzahlen des Sci-Fi-Abenteuers ab. Wobei eine andere Sci-Fi-Reihe gerade die Netflix-Top-10 erobert.

So sehen die Netflix-Filmcharts aktuell aus:

Podcast: Was hat Netflix’ teuerster Film The Electric State zu bieten?

320 Millionen US-Dollar soll Netflix für den Sci-Fi-Actioner The Electric State ausgegeben haben, mehr als je zuvor für einen Film. Doch was ist am Ende dabei herausgekommen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Vergleich mit anderen teuren Netflix-Produktionen, schauen wir auf den Look, die Stars und die Vorlage von The Electric State und diskutieren, was funktioniert und wo der Science-Fiction-Blockbuster mächtig enttäuscht.