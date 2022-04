Netflix-Überflieger Bridgerton: Was die Serie auch in Staffel 2 richtig macht

Wir untersuchen Bridgerton als zweiterfolgreichste Netflix-Serie, spüren ihren Rekorden und besonderen Staffel-Konzepten hinterher und werfen einen Blick voraus auf Staffel 3 und mehr.

Netflix' Erfolgsserie Bridgerton wird allein von Squid Game bei den Abrufzahlen überflügelt. Doch die Liebesgeschichten der acht High-Society-Geschwister im London des beginnenden 19. Jahrhunderts sind mit Staffel 2 noch längst nicht auserzählt. Was nicht ist, kann also noch werden, da Bridgerton sich anhaltender Beliebtheit erfreut.

Auch in der jüngst gestarteten 2. Staffel verfolgt die Romantik-Serie das einmalige Konzept wechselnder Hauptdarsteller:innen im modern anmutenden Setting eines alternativen, diverseren Regency-Englands. Nach Daphne und Simon rückten nun in Bridgertons neuer Ball-Saison Anthony (Jonathan Bailey) und Kate (Simone Ashley) in den Fokus.

Stürzt euch im Bridgerton-Podcast in die einzigartige Welt der Netflix-Serie

Im Podcast versuchen wir den Erfolg der Serie über die Netflix-Zahlen hinaus zu ergründen. Wir diskutieren, was Bridgerton von Serienschöpfer Chris Van Dusen (mitbestimmt von Grey's Anatomy-Mama Shonda Rhimes) so besonders macht und sprechen auch darüber, warum der Ausstieg des Dukes für Staffel 2 zum Problem wird.

Außerdem blicken wir voraus auf die Pläne, die Netflix in Zukunft mit Bridgerton hat: Die Staffeln 3 und 4 sind bestellt, ein Bridgerton-Spin-off als Miniserie ist in Arbeit und überhaupt sind bis zu 8 Staffeln Bridgerton mit wechselnden Hauptfiguren möglich. Und habt ihr schon vom Bridgerton-Musical gehört?

Die wichtigsten Punkte des Bridgerton-Podcasts im Überblick:

00:02:35 - Eine Bridgerton-Einführung

00:06:14 - Netflix-Erfolg: Zahlen und Gründe



00:14:20 - Diversität



00:17:05 - Ensemble & Lieblingsfiguren



00:31:07 - Hauptfiguren-Wechsel und das "Simon"-Problem



00:38:14 - Soundtrack und Musical



00:44:52 - Wie es weitergeht: Staffel 3, 4 und Spin-off



01:00:05 - Bridgerton-Nachschub (ähnlich Filme und Serien)



01:03:09 - Streaming-Tipps & Verabschiedung

Lasst euch im Bridgerton-Trailer ins moderne 19. Jahrhundert entführen:

Bridgerton - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

