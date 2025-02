Netflix’ Yellowstone-Ersatz ist gescheitert: Western-Serie nach nur einer Staffel abgesetzt

Mal wieder hat Netflix eine Serie vorzeitig abgesetzt. Diesmal trifft es einen Western-Hit, der als Yellowstone-Ersatz ins Rennen ging und jetzt keine 2. Staffel bekommt.

Bei weit über 100 neuen Original-Serien pro Jahr überrascht es zwar wenig, dass Netflix nicht alle Produktionen fortsetzen lässt. Trotzdem schmerzt jede Absetzung all die Fans, die ihre Zeit in die Serien investiert haben und stattdessen mit offenen Fragen und halbfertigen Geschichten zurückgelassen werden. Jetzt hat der Streamer erneut den Absetzungs-Hammer geschwungen und eine beliebte Western-Serie nach nur einer Staffel eingestellt.

Nach Staffel 1 ist Schluss: Netflix hat Territory abgesetzt

Nach vier Monaten des Bangens steht das Schicksal der im Oktober 2024 gestarteten Western-Serie Territory nun fest. Wie What's on Netflix berichtet, entschied sich der Streamer gegen eine Fortführung der Serie, die als australischer Yellowstone-Ersatz leider nicht das erhoffte Interesse auf sich ziehen konnte.

Ähnlich wie im Western-Hit mit Kevin Costner steht der Kampf um eine mächtige Ranch im Zentrum der Handlung. Die Marianne Station im Northern Territory Australiens ist die größte Rinderfarm der Welt, doch die Suche nach einer geeigneten Nachfolge zieht einen erbitterten Machtkampf unterschiedlichster Parteien mit sich.



Nach den acht Folgen der ersten Staffel ist die Geschichte von Territory leider nicht abgeschlossen. Das Ende ließ zahlreiche Fragen für eine 2. Staffel offen. Die wird es allerdings jetzt niemals geben.

Von der Moviepilot-Community erhielt Territory eine durchschnittliche Wertung von 5.9 Punkten. Zur Besetzung gehörten unter anderem Anna Torv (Mindhunter), Michael Dorman (For All Mankind), Sam Corlett (Vikings: Valhalla) und Robert Taylor (Longmire).

Die Western-Offensive von Netflix: 2025 kommen noch mehr Yellowstone-Alternativen

Der große Erfolg von Yellowstone und dem daraus entstandenen Serien-Universum geht nicht spurlos an Netflix vorbei. Neben Territory gab der Streamer noch einige weitere Western-Serien in Auftrag, die in diesem Jahr erscheinen und das Interesse an klassische wie moderne Western-Erzählungen befriedigen sollen.

Nachdem bereits im Januar das brutale Western-Highlight American Primeval für Aufsehen gesorgt hatte, steht bereits im April der nächste Yellowstone-Ersatz bevor, der das Leben von drei Ranch-Familien in der Gegenwart beleuchtet.

Mit großer Spannung wird zudem die Western-Serie The Abandons, in der Sons of Anarchy-Schöpfer Kurt Sutter im Wilden Westen des 19. Jahrhunderts brutale Konflikte eskalieren lässt.