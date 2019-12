Neu auf Netflix: Diese 34 Filme und Serien retten euer Wochenende

Zahlreiche zum Teil namhafte Filme und Serien sind diese Woche neu im Programm von Netflix. Darunter befindet sich u.a. The Witcher, Scarface und Ready Player One.

Es ist soweit. Ab heute öffnet Netflix die Pforten in seine düstere Fantasywelt von The Witcher. Alle acht Episoden der 1. Staffel der Serienadaption nach den Büchern von Andrzej Sapkowski stehen ab heute zum Streamen bereit. Darüber hinaus hat der Streaming-Riese noch etliche weitere Filme und Serien in dieser Woche ins Programm genommen.

An der Seite von Al Pacino könnt ihr in Brian De Palmas kultigem Gangsterdrama Scarface etwa ins Miami der 80er reisen und Tony Montana dabei zusehen, wie er energisch zu einem der größten Kriminellen des Landes aufsteigt. Kriminell geht es auch in Public Enemies von Heat-Regisseur Michael Mann zu, in dem Johnny Depp den bekannten Gangster John Dillinger zur Zeit der Großen Depression mimt.

Unterdessen entführt euch Steven Spielberg auf Bedarf in eine virtuelle Welt voller popkultureller Referenzen im Effektspektakel Ready Player One nach dem gleichnamigen Buch aus der Feder von Ernest Cline. Nachfolgend findet ihr alle 34 Filme und Serien, welche diese Woche auf Netflix erschienen sind.

