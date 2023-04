Neu bei Amazon im Mai: Riesige Fantasy-Serie, Sci-Fi-Albtraum, gefeierte Kannibalen-Romanze und mehr

Amazon Prime stellt sein Monatsprogramm für den Mai 2023 vor. Mit dabei sind Science-Fiction-, Horror- und Fantasy-Geschichten. Wir haben die Übersicht mit allen neuen Filmen und Serien für euch.

Bei Amazon Prime finden sich im Mai 2023 einige sehenswerte Filme und Serien ein. Direkt zu Beginn des Monats erscheint etwa die von Leonardo DiCaprio angeführte Romanverfilmung Der große Gatsby. Darüber hinaus gibt es mit Triangle of Sadness den Cannes-Gewinner 2022 und David Cronenbergs Comeback-Film Crimes of the Future, der für alle Science-Fiction- und Horrorfans definitiv einen Blick wert ist.

Schaurig geht es im Mai weiter: Der jüngste Saw-Ableger stößt ins Streaming-Angebot von Amazon Prime. Besonders empfehlenswert sind die zärtliche wie verstörende Kannibalen-Coming-of-Age-Geschichte Bones and All sowie der schillernde Albtraum Last Night in Soho mit Anya Taylor-Joy, der uns ins London der 1960er Jahre entführt. Außerdem stellt Amazon sein großes deutsches Fantasy-Epos vor: Hohlbeins – Der Greif.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime im Mai 2023

Alle neue Serien bei Amazon Prime im Mai 2023

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.