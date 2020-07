Neu bei Amazon Prime: Alle 28 Filme und Serien der Woche

Trash-Action und Nicolas Cage gibt es neu bei Amazon Prime in dieser Woche. Außerdem vervollständigt der Streamingdienst die erste Staffel der DC-Serie Batwoman

Das Angebot von Amazon Prime fällt diese Woche vergleichsweise schwach aus. Größere Starts und aktuellere Kinofilme suchen wir vergeblich. Zu schauen gibt es dennoch genug. Vor allem für Fans von Superhelden steht nun die komplette 1. Staffel der DC-Serie Batwoman bereit, nachdem zunächst nur die erste Hälfte aufgenommen wurde.

Bei den Filmen könnt ihr auf ältere Genre-Produktionen wie Mörderland oder The Guard mit Brendan Gleeson zurückgreifen. Zudem stellt Amazon seit dieser Woche einen Schwung klassischer Kung-Fu-Filme zur Verfügung. Weitere Highlights zeigen wir euch hier.

Die Highlights der Woche bei Amazon

Batwoman (hier geht es zu Amazon *)

Batwoman - S01 Trailer (English) HD

Moviepilot-Wertung: 4.0

Darum geht es: Kate Kane (Ruby Rose) hatte niemals geplant, die neue Vigilantin von Gotham City zu werden. Doch drei Jahre nach dem Verschwinden des dunklen Rächers Batman ist Gotham in größter Not. Ohne Batman wurde das Gotham City Police Department von kriminellen Banden überrannt.

Primal (hier geht es zu Amazon *)

Primal - Trailer (Deutsch) HD

Moviepilot-Wertung: 5.3

Darum geht es: Der Actionfilm Primal mit Nicolas Cage handelt von einem Jäger, der exotische Tiere für den Zoo einfängt. Auf der Reise von Griechenland zurück in die USA bekommt er Gesellschaft von einem politischen Attentäter.

The Fountain (hier geht es zu Amazon *)

The Fountain - Trailer (Deutsch)

Moviepilot-Wertung: 6.9

Darum geht es: In Darren Aronofskys The Fountain sucht Hugh Jackman nach der Quelle des Lebens, um auf drei verschiedenen Zeitebenen seine Frau Rachel Weisz retten zu können.

Die rote Schildkröte (hier geht es zu Amazon *)

Die rote Schildkröte - Trailer (Deutsch) HD

Moviepilot-Wertung: 7.0

Darum geht es: Der oscarnominierte und dialoglose Studio-Ghibli-Animationsfilm Die rote Schildkröte stellt die Beziehung zwischen einem Schiffbrüchigen und einer Riesenschildkröte dar.

Im August: Alle neuen Filme und Serien bei Amazon

Alle neuen Filme bei Amazon Prime

Die neuen Serien bei Amazon Prime

Batwoman - Die restlichen Folgen aus Staffel 1

Jim Gaffigan: The Pale Tourist

The Hour, Staffel 2

Die besten Serien 2020 bei Amazon und Netflix

Von The Mandalorian über Elite bis zum Must-See-Geheimtipp Years and Years ist bei Netflix, Amazon & Co. für jeden Geschmack etwas dabei. Dominiert werden die Geheimtipps aber eindeutig von Netflix, sowohl was die Anzahl der Netflix-Serien in der Top 20 betrifft als auch eure Bewertungen. Hört den Podcast!



