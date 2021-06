Neu bei Amazon Prime diese Woche: Brutale Sci-Fi-Action und 35 weitere Filme und Serien

Auch diese Woche könnt ihr wieder viele neue Filme und Serien bei Amazon Prime streamen. Darunter ein brutaler Zeitschleifen-Actioner und Filme mit Stars wie Kristen Stewart, Will Smith und Margot Robbie.

Zum Wochenende hat die Hitze Deutschland fest im Griff. Wer lieber in der Wohnung bleibt oder abends zum Abschalten noch Filme oder Serien streamen will, bekommt bei Amazon Prime im Abo diese Woche wieder einige neue Titel geboten.

Zu den aufregendsten Filmen zählt der Sci-Fi-Actionfilm Boss Level, in dem Frank Grillo in einer Zeitschleife immer wieder neu gegen Killer:innen kämpfen muss. Daneben lohnt sich auch ein Blick auf Jean Seberg - Against all Enemies, in dem Kristen Stewart die titelgebende tragische Schauspielikone beeindruckend nochmal zum Leben erweckt.

Wer lieber lockere Unterhaltung streamen will, kann sich die romantische Gangster-Komödie Focus mit Will Smith und Margot Robbie oder den abgefahrenen Vacation - Wir sind die Griswolds anschauen, in dem Thor-Star Chris Hemsworth in einer kultigen Nebenrolle sein bestes Stück in XXL-Manier präsentiert.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime im Juni

Last Chance For Romance - Staffel 1

I Witness: Medical Interns - Staffel 1



Republic of Doyle – Einsatz für zwei - Staffel 1



Prime Day Show - Staffel 1



Die 20 besten Serienstarts im Juni

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Juni-Highlights:



Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 20 großen Serien-Highlights des Monats vor. Von der abgedrehten Marvel-Serie Loki bis zum bestürzenden Serien-Meisterwerk It's a Sin.

Was wollt ihr am Wochenende bei Amazon Prime streamen?