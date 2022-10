Neu bei Amazon Prime diese Woche: Das Beste und Schlechteste, was Sci-Fi zu bieten hat

Amazon Prime beschenkt mit seinen Neuheiten diese Woche vor allem die Sci-Fi-Community. Und zwar sowohl mit absolutem Kult wie mit schrecklichen B-Movies.

Amazon Prime Video hat diese Woche einige Neuheiten im Angebot. In Sachen Qualität wird dabei diesmal die komplette Bandbreite abgedeckt. Das werden insbesondere Sci-Fi-Fans zu spüren bekommen. Die für viele beste Reihe des Genres ist nämlich ebenso vertreten wie haarsträubender Monster-Trash.

Neu bei Amazon Prime: Eine der besten Sci-Fi-Trilogien und 2 dreiste Genre-Klone

Besonders viel Freude werden Amazon Prime-Abonnenten mit den drei Zurück in die Zukunft-Kultfilmen haben, in denen Marty (Michael J. Fox) und Doc (Christopher Lloyd) diverse Zeitebenen der Menschheitsgeschichte unsicher machen.

Wer sich am Wochenende lieber gepflegtem B-Movie-Vergnügen hingeben will, greift zu War of the Wolds: Die Vernichtung oder Jurassic Domination. Beide sind Blockbuster-Kopien der Trash-Schmiede The Asylum, die sich diesmal das Jurassic World-Franchise und Krieg der Welten vorgeknöpft hat.

Neu bei Amazon Prime: Eine Marvel-Trilogie, die fürs MCU viel zu brutal ist

Wem das zu Sci-Fi-lastig oder schlecht ist, kann sich an Spencer halten. Das Drama über Prinzessin Diana (Kristen Stewart) ist mit allen Wassern gewaschen und galt vielen Kritiker:innen als einer der besten Filme von 2021.

Neue Filme bei Amazon Prime Video diese Woche

Neue Serien bei Amazon Prime Video diese Woche

Chidori RSC: Rifle is Beautiful – Staffel 1

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht– neue Folge Staffel 1

Koro-sensei Quest!– Staffel 1

Luxe Listings Sydney – neue Folge Staffel 3

Toradora! - Staffel 1

Die 20 besten Serienstarts im Oktober: The Walking Dead-Finale und Netflix-Horror

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Oktober bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind gefeierte Geheimtipps wie The Bear, das große The Walking Dead-Finale sowie jede Menge gruseliger Serienkost zu Halloween.

Über welche Amazon-Neuheit freut ihr euch am meisten?