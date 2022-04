Neu bei Amazon Prime im Mai: Horror, Sci-Fi mit Keanu Reeves und gleich 2 DC-Blockbuster

Im Mai treffen einige neue Filme und Serien bei Amazon Prime ein. Gleich zwei DC-Blockbuster gesellen sich ins Angebot des Streaming-Diensts. Darüber hinaus kehrt Keanu Reeves in einer absoluten Kultrolle zurück.

Amazon Prime hat sein Programm für den Mai 2022 veröffentlicht. Im Vergleich zu vergangenen Monaten fällt das auf den ersten Blick recht überschaubar aus. Dennoch befinden sich unter den neuen Streaming-Titeln einige spannende Filme und Serien. Nachfolgend findet ihr alle Neuzugänge in der Übersicht.

Ins Auge fallen zwei große DC-Blockbuster. Auf der einen Seite wäre da der unterschätzte Wonder Woman 1984, auf der anderen Seite Shazam!, der mit Shazam 2: Fury of the Gods noch dieses Jahr eine Fortsetzung erhält. Keanu Reeves-Fans können sich derweil über Im Auftrag des Teufels und den dritten Teil der Bill & Ted-Reihe freuen.

Vielversprechend sieht auch die Science-Fiction-Serie Night Sky aus. Sissy Spaced und J.K. Simmons finden sich darin als Ehepaar wieder, das in seinem Garten eine vergrabene Kammer entdeckt, die auf einen weit entfernten Planeten entführt. Doch dann tritt in junger Mann in ihr Leben und droht, ihr Geheimnis aufzudecken.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime im Mai 2022

Alle neuen Serien bei Amazon Prime im Mai 2022

Auf welche Filme und Serien freut ihr euch am meisten im Mai bei Amazon Prime?