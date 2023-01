Neu bei Disney+: Genialer Star Trek-Ersatz, Finale einer der besten Serien der letzten Jahre und 10 weitere Filme & Serien

Bei Disney+ könnt ihr diese Woche wieder einige spannende neue Filme und Serien im Abo streamen. Mit dabei: die finale Staffel einer der besten Serien der letzten Jahre.

Wer noch auf der Suche nach dem richtigen Film oder der passenden Serie für das anstehende Wochenende ist, sollte unbedingt bei Disney+ vorbeischauen. Quantitativ ist das Wochenangebot vielleicht der Konkurrenz bei Netflix und Prime Video unterlegen. Unter den wenigen Programm-Neuzugängen finden sich aber einige aufregende Neuheiten. Hier gibt's die Übersicht.

Neu bei Disney+: Kulinarik-Horror, Sci-Fi und das Ende einer der besten Serien

Gerade mal zwei Monate nach Kinostart könnt ihr bereits jetzt das Horror-Highlight The Menu streamen. Darin steht für die beiden Marvel-Stars Anya Taylor-Joy und Nicholas Hoult ein kulinarisches Erlebnis der besonderen Art bevor, das mit fiesen und satirisch-bissigen Wendungen aufwartet.

Schaut euch hier den Trailer zu The Menu an:

The Menu - Trailer (Deutsch) HD

Serienfans hingegen können sich auf den Start der dritten und letzten Staffel der Science-Fiction-Serie The Orville freuen. Was einst als Star Trek-Parodie begann, mauserte sich mit der Zeit zur ernstzunehmenden Star Trek-Konkurrenz. Diese fährt zum Schluss noch ein paar epische und unerwartet ernste Weltraum-Abenteuer in Überlänge auf.

Das größte Highlight diese Woche ist jedoch das Finale einer der besten und kreativsten Serien der letzten Jahre: Atlanta. In Staffel 4 der von Donald Glover kreierten Dramedy erwarten euch wieder äußerst schräge, clevere, surreale und vor allen witzige 10 Abschlussfolgen. Schon jetzt ein klarer Favorit für die Liste der besten Serien des Jahres.

Alle neuen Filme bei Disney+ diese Woche

Alle neuen Serien bei Disney+ diese Woche

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Übersicht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die heiß erwartete Spieleverfilmung The Last of Us, viel Horror und Krimis, die Vikings-Rückkehr Valhalla Staffel 2 und eine abgedrehte Komödie mit Harrison Ford.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Welchen Disney+ Neuzugang wollt ihr unbedingt sehen?