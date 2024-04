Neu bei Netflix: 237-minütiges Tarantino-Epos, dessen perfekte Fassung wir wohl nie sehen werden

Netflix stellt euch Quentin Tarantinos vielleicht größtes und längstes Action-Epos zum Streamen zur Verfügung. Auf die blutigste und vielleicht beste Fassung der Reihe warten wir aber immer noch.

Für Freunde des gepflegten Blutvergießens hält die Streaming-Welt zahlreiche fantastische Neuerscheinungen parat, doch manchmal sehnt man sich auch nach den Klassikern. Glücklicherweise liefert das Online-Angebot auch in dieser Hinsicht ab und hält für Fans von Schwertkampf und uralten Geheimtechniken einen Leckerbissen bereit.

Auf Netflix startet jetzt Quentin Tarantinos Action-Epos Kill Bill, bestehend aus seinen zwei Teilen Kill Bill: Volume 1 und Kill Bill: Volume 2. Einerseits großartig für Fans dieser halsbrecherisch genialen Doppelpackung an Martial-Arts-Wahnsinn. Andererseits scheint diese ganz reguläre Veröffentlichung wie ein Zeichen, dass wir die wahre Version von Kill Bill doch nie zu sehen bekommen werden.

In Kill Bill geht Uma Thurman auf einen epischen Rachefeldzug um die Welt

Eigentlich hätte ihr Hochzeitstag der glücklichste Tag ihres Lebens werden sollen. Doch eine rosige Zukunft ist der Braut (Uma Thurman) einfach nicht vergönnt. Das Team von Attentätern, zu dem sie einst gehörte - und das den klangvollen Namen Tödliche Viper trägt - kreuzt vor dem Altar auf. Was folgt, ist nichts für schwache Nerven.

Buena Vista Ungebetene Gäste in Kill Bill Volume 2

Die Braut bleibt ausblutend auf dem Kirchenboden zurück. Doch ganz fertig ist das Schicksal noch nicht mit ihr. Einige Jahre später erwacht sie aus einem Koma. Den Anschlag hat sie um Haaresbreite überlebt. Jetzt heißt es, sich zu alter Stärke zurückzukämpfen - und eine Rechnung zu begleichen. Die Braut schwört blutige Rache und mobilisiert dafür all ihre Kampfkünste.

Dabei stehen fünf Namen auf ihrer Abschussliste. Vernita Green (Vivica A. Fox) und Elle Driver (Daryl Hannah), die Anführerin eines Verbrechersyndikats in Fernost und O-Ren Ishii (Lucy Liu). Außerdem Budd (Michael Madsen) und der Kopf der Tödlichen Viper: Bill (David Carradine). Doch auf ihrer Reise wird die Braut nicht nur mit alten Dämonen, sondern auch neuen Erkenntnissen konfrontiert.

Kill Bill wartet noch immer auf die Veröffentlichung seiner besten Fassung, und die Hoffnung schwindet

In den Augen Tarantinos ist Kill Bill kein Zweiteiler, sondern ein Film. Ein einziger, noch viel längerer Film (länger als die aktuellen 237 Minuten sogar), der aber aus Gründen hinsichtlich Verleih- und Kinopräferenzen schließlich aufgeteilt wurde. Und aus dem so einiges herausgeschnitten wurde, wie etwa eine Kampfszene mit einer berühmten Martial-Arts-Größe.

Auch in Sachen Brutalität ist die jetzige Fassung eine harmlosere Version des ursprünglichen Plans. Die wahre, längere und gänzlich blutige Version von Kill Bill trägt bis heute den Titel The Whole Bloody Affair und erblickte außerhalb weniger Test-Screenings nie das Licht der Welt.

Buena Vista International Kill Bill Volume 1

Vor ein paar Jahren veröffentlichte Tarantio in Zusammenarbeit mit Netflix seinen Extended Cut von The Hateful 8 als Mini-Serie. Das nahmen einige, darunter auch Screen Rant , als Lebenszeichen für The Whole Bloody Affair. Schließlich könnte man auch die Kill Bill-Geschichte als Serie aufbauen und um die fehlenden Teile ergänzen.

Doch seither hat sich nichts getan. Keine Ankündigung Tarantinos oder Netflix’ hinsichtlich Kill Bill. Dabei wird Teil 2 dieses Jahr 20 Jahre alt. Ein schönes, rundes Jubiläum, das sich als Anlass für einen neuen Release anböte. Aber die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt. Wie die Braut ist sie (zumindest jetzt noch) unverwüstlich.

Als Ersatz könnt ihr die immer noch fantastische „normale“ Fassung von Kill Bill Volume 1 und 2 jetzt auf Netflix streamen.