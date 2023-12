Neu bei Netflix: Der dritterfolgreichste Horror-Film 2023 schickt eine Familie nochmal durch ein 13 Jahre altes Höllen-Trauma

Im Netflix-Abo könnt ihr jetzt einen der erfolgreichsten Horror-Filme des Jahres schauen. Es ist der mittlerweile der schon der fünfte Teil einer beliebten Reihe ist.

Die Insidious-Reihe wurde 2010 von Saw- und Conjuring-Regisseur James Wan ins Leben gerufen. Seitdem bringt es das Horror-Franchise schon auf fünf Filme. Den aktuellsten Teil Insidious: The Red Door könnt ihr nach dem Kinostart im Juli 2023 jetzt erstmals im Abo bei Netflix streamen. Er kommt außerdem mit einer Neuerung daher.

Horror-Trauma: Darum geht es in Insidious 5

Die Handlung des fünften Teils spielt 10 Jahre nach den Ereignissen aus Insidious: Chapter 2. Joshs (Patrick Wilson) und Renais (Rose Byrne) Sohn Dalton (Ty Simpkins) geht mittlerweile aufs College, wo er bald von Dämonen aus seiner Kindheit heimgesucht wird. Ein weiteres Mal muss sich die Lambert-Familie gemeinsam dem größten Trauma ihres Lebens stellen.

An den Kinokassen ist das Insidious-Franchise weiterhin ein finanzieller Hit-Garant. Der fünfte Teil spielte mit einem Budget von 16 Millionen Dollar laut The Numbers weltweit über 186 Millionen Dollar ein. Damit ist die Horror-Fortsetzung der dritterfolgreichste Film des Jahres aus seinem Genre. Erfolgreicher waren weltweit nur Five Nights at Freddy's und The Nun II.

Patrick Wilson führt bei Insidious 5 erstmals Regie (und singt!)

Seit dem ersten Teil stand Wilson in fast allen Filmen der Insidious-Reihe als Star vor der Kamera. Für den fünften Film wechselte er auch erstmals auf den Regiestuhl und übernahm die Regie. Als Krönung hat Wilson auch noch den Song gesungen, der im Abspann von Insidious: The Red Door zu hören ist.

