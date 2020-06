Neu bei Netflix: Diese 35 Filme und Serien retten euer Wochenende

Diese Woche sind wieder ein paar interessante Filme und Serien zu Netflix dazugestoßen. Wir haben euch eine Übersicht mit den Highlights zum Streamen erstellt.

Zum Wochenende stockt Netflix sein Angebot mit neuen Filmen und Serien auf. Wie jeden Freitag präsentieren wir euch an dieser Stelle einen Überblick über die wichtigsten Neustarts der vergangenen und kommenden Tage. Gleich zwei Netflix-Originale sind frisch in die Zielgerade eingebogen und nähern sich ihrem Finale.

Die Rede ist von Tote Mädchen lügen nicht und Fuller House, von denen wir uns nun verabschieden müssen. Während die Verfilmung von Jay Ashers gleichnamigen Roman insgesamt auf vier Staffeln kommt, gehen beim Full House-Revival nach der fünften Staffel die Lichter aus. Beide Serien markieren wichtige Stationen in der Netflix-Geschichte.

Schaut euch den Trailer zum Tote Mädchen lügen nicht-Finale an:

Neu im Katalog sind auch ein paar bekanntere Filme. Nicht wundern, falls ihr einige davon schon letzte Woche in der Übersicht entdeckt habt: Aufgrund des Feiertags hatten wir da bereits die Neustarts vom 1. Juni aufgezählt. Der Vollständigkeit halber tauchen sie hier nochmal auf.

Nach wie vor kann für das Finale der neuen Planet der Affen-Saga eine Empfehlung ausgesprochen werden. Alle drei Filme des Reboots könnt ihr aktuell bei Netflix schauen. Ab Sonntag findet sich eine weitere sehenswerte Neuauflage im Netflix-Angebot wieder: Das Musikdrama A Star Is Born mit Bradley Cooper und Lady Gaga.

Außerdem könnt ihr ein ungewöhnliches Harrison Ford Double-Feature einlegen. Auf der einen Seite wäre da der erste Indiana Jones-Film, einer der wegweisenden Filme in seiner Karriere. Auf der anderen Seite begeistert er in einer kleinen Nebenrolle an der Seite von Rachel McAdams in der romantischen Komödie Morning Glory.

Neue Filme bei Netflix in dieser Woche

Neue Filme ab dem 7. Juni 2020 auf Netflix:

Abseits von Tote Mädchen lügen nicht und Fuller House präsentiert Netflix einige neue Serien und Staffeln. Queer Eye geht etwa in die fünfte Runde, während es ebenfalls neue Episoden von Gotham und Bad Banks zu sehen gibt.

Neue Serien bei Netflix in dieser Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht ganz vollständig, da oft noch am Wochenende noch Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Podcast-Check über die deutsche Netflix-Serie Dark

In diesem Streamgestöber-Check schwärmen wir über die erste deutsche Netflix-Serie Dark:

Max will in der Podcast-Folge von Moviepilots Science-Fiction- und Zeitreisen-Expertin Andrea wissen, was für sie die erste deutsche Netflix-Serie Dark so besonders macht und wie sie bei dieser komplexen Serie den Überblick behalten kann.



